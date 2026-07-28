En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Terremoto Japón
Posesión presidencial
Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ratifican responsabilidad fiscal por $7.451 millones a concesionario de cementerios de Bogotá

Ratifican responsabilidad fiscal por $7.451 millones a concesionario de cementerios de Bogotá

Confirmaron el fallo de segunda instancia contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., concesionaria encargada de administrar los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.

Cementerio Central en Bogotá
Cementerio Central en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

La Contraloría distrital confirmó el fallo en segunda instancia contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S. con responsabilidad fiscal por 7.451 millones por irregularidades en el contrato de ejecución para la administración de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.

De acuerdo con el ente de control distrital, se recaudaron las pruebas que demostraron que los recursos obtenidos en la prestación del servicio continuaban administrándose por fuera del esquema fiduciario establecido.

"La decisión ratificó que el concesionario administró recursos públicos en cuentas diferentes a las autorizadas por fuera del mecanismo establecido en el contrato. Para la contraloría, las diferencias surgidas durante la ejecución de la concesión no justificaban incumplir las condiciones pactadas para su manejo", concluyó María Teresa Zuluaga Botero, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.

La Contraloría reiteró que quienes administran recursos del Estado deben garantizar su manejo con transparencia, control y destinación específica. Según la entidad, este fallo ratifica su compromiso con la protección del patrimonio público y la responsabilidad de quienes incumplen las obligaciones adquiridas en la administración de dineros públicos.

Vea también

Rastreo de celular - ubicación
Bogotá

Presentarán resolución para restringir el uso de celulares en los colegios de Bogotá

Casas patrimoniales en Bogotá.
Bogotá

Multas por más de $5.100 millones a quienes afecten bienes patrimoniales en Bogotá

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Contraloría Distrital

Publicidad

Publicidad

Publicidad