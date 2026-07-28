Ratifican responsabilidad fiscal por $7.451 millones a concesionario de cementerios de Bogotá

La Contraloría distrital confirmó el fallo en segunda instancia contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S. con responsabilidad fiscal por 7.451 millones por irregularidades en el contrato de ejecución para la administración de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.

De acuerdo con el ente de control distrital, se recaudaron las pruebas que demostraron que los recursos obtenidos en la prestación del servicio continuaban administrándose por fuera del esquema fiduciario establecido.

"La decisión ratificó que el concesionario administró recursos públicos en cuentas diferentes a las autorizadas por fuera del mecanismo establecido en el contrato. Para la contraloría, las diferencias surgidas durante la ejecución de la concesión no justificaban incumplir las condiciones pactadas para su manejo", concluyó María Teresa Zuluaga Botero, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.

La Contraloría reiteró que quienes administran recursos del Estado deben garantizar su manejo con transparencia, control y destinación específica. Según la entidad, este fallo ratifica su compromiso con la protección del patrimonio público y la responsabilidad de quienes incumplen las obligaciones adquiridas en la administración de dineros públicos.

