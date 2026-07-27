Presentarán resolución para restringir el uso de celulares en los colegios de Bogotá

La Secretaría de Educación de Bogotá avanza en la implementación de una estrategia para restringir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en los colegios de la ciudad. La propuesta busca limitar el uso de estos equipos durante toda la jornada escolar, incluidos los descansos, con el objetivo de fortalecer la convivencia, mejorar la concentración de los estudiantes y reducir situaciones relacionadas con el ciberacoso y las distracciones en las aulas.

En diálogo con Blu Radio, la secretaria de Educación, Julia Rubiano, afirmó que la iniciativa contempla que los estudiantes no utilicen teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos personales durante las actividades académicas y los recreos. La medida hace parte de una política de bienestar escolar que promueve una mayor interacción entre los alumnos y un uso responsable de la tecnología.

“Aplicaría principalmente a los colegios oficiales del Distrito. Y, vuelvo y digo, esto ha sido una construcción con ellos y también responde a una solicitud y una demanda. Es una resolución que hablará de edades, de momentos vitales, de distintos momentos en el colegio y que, por supuesto, invita también a las familias, porque esto no es solo un asunto del colegio”, destacó Rubiano.

La administración distrital ha señalado que la propuesta no busca eliminar el uso de herramientas tecnológicas con fines pedagógicos, sino regular el uso de dispositivos personales dentro de las instituciones educativas. En caso de que se requiera tecnología para una actividad académica, serán los colegios los que definan las condiciones y excepciones correspondientes.



La discusión se suma a una tendencia que ya ha sido adoptada por varios colegios privados en Bogotá y por sistemas educativos de otros países, donde se han establecido restricciones al uso de celulares durante la jornada escolar con el fin de favorecer el aprendizaje, la salud mental y la socialización entre los estudiantes.

La propuesta aún deberá surtir el proceso de socialización con las comunidades educativas antes de su implementación definitiva en los colegios oficiales del Distrito. Además, según explicó la secretaria, la resolución también podrá servir como referente para las instituciones educativas privadas que decidan adoptar lineamientos similares sobre el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar.