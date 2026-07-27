Multas por más de $5.100 millones a quienes afecten bienes patrimoniales en Bogotá

Es conocido que Bogotá aún conserva edificaciones que, entre sus paredes, guardan historias de épocas pasadas y de personajes representativos de la historia bogotana y nacional. Por ello, la Secretaría de Cultura y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural buscan proteger la originalidad de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y de los Sectores de Interés Urbanístico.

Bajo esa iniciativa, el Distrito sancionará a las personas o entidades que sometan estas infraestructuras a demoliciones internas, modificaciones de fachadas, reforzamientos estructurales o ampliaciones. Las multas pueden superar los 200 salarios mínimos.

En ese sentido, entre 2024 y 2025, la Secretaría de Cultura ha impuesto cerca de nueve sanciones por este tipo de infracciones.

“A la fecha ya llevamos más de 1.633 procesos por posibles afectaciones del patrimonio, y queremos que esto no siga pasando. Porque, más que sancionar, lo que queremos es prevenir y, en ese ejercicio de prevención, que los propietarios de los inmuebles patrimoniales de la ciudad puedan sacarles provecho económico, puedan disfrutarlos sin que con ello irrespeten el patrimonio colectivo de la ciudad”, concluyó el secretario de Cultura, Santiago Trujillo.



Bogotá cuenta con más de 6.000 Bienes de Interés Cultural declarados y 21 barrios patrimoniales que deben ser protegidos por todos los habitantes de la ciudad.

Asimismo, la Secretaría de Cultura aclaró que toda intervención en los Bienes de Interés Cultural debe contar con la autorización del Distrito y con la respectiva licencia de construcción.

“Desde junio de 2024 ha gestionado más de 3.800 proyectos de intervención patrimonial, aumentando en un 232 % su capacidad operativa y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta”, concluyó el secretario.