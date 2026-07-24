De la leña a la mesa: la experiencia en Bogotá que revive los domingos de comida típica

En Colombia, las recetas más emblemáticas de la identidad cultural se han construido históricamente alrededor del fuego, los ingredientes locales y la mesa compartida. Desde los sancochos hasta las cazuelas, cocidos y sopas regionales, la gastronomía nacional mantiene una esencia clara: preparaciones pensadas para permanecer y conversar durante horas en familia.

En un momento donde las nuevas generaciones vuelven su mirada hacia las cocinas de origen y las técnicas campesinas, este interés renovado por los sabores tradicionales toma fuerza en la capital del país.

Es en este contexto donde el reconocido restaurante Mesa Franca presenta “La Olla Dominical”, una experiencia gastronómica que transforma los domingos en un homenaje a la cocina tradicional colombiana mediante técnica en leña y recetas regionales.

¿Dónde es, qué horarios tiene y cuál es el menú de "La Olla Dominical"?

La propuesta se desarrolla semanalmente en las instalaciones del restaurante. El espacio ofrece su experiencia todos los domingos, entre la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m., con una oferta pensada para compartir en un ambiente relajado que incluye ambientación musical con DJs invitados.

Restaurante en Bogotá Foto: suministrada

El menú es rotativo y cambia cada semana para integrar diversas identidades culinarias del territorio nacional:



Sancocho valluno y mote de queso.

Cazuela de fríjoles y sudado de pollo.

Ajiaco y mute santandereano.

Adicionalmente, la experiencia cuenta periódicamente con la participación de cocineros regionales invitados, lo que permite explorar preparaciones locales directamente desde sus lugares de origen.

La leña y el producto local como pilar de la cocina

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Un componente central de la propuesta es la cocción en hoguera de leña, técnica ancestral que aporta carácter, sabor y profundidad a las preparaciones tradicionales criollas.

“Queríamos crear una experiencia local alrededor de platos tradicionales que a la gente le encantan, pero preparados con ingredientes de primera calidad y con la sabrosura que representa a Mesa Franca”, destacó María Paula Amador, sommelier, gerente y cofundadora del establecimiento.

La operación del restaurante respalda este enfoque trabajando de la mano con más de 20 productores locales y utilizando cerca del 95 % de insumos de origen colombiano en su cocina diaria. Con esto, la iniciativa busca devolverle el protagonismo a las recetas con las que crecieron miles de personas y que cada vez se preparan menos en los hogares.