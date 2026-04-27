Registraduría archivó iniciativa que buscaba revocatoria del alcalde Galán

La Registraduría archivó la iniciativa con la cual se estaba buscando la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que, mediante la Resolución 0496 del 27 de abril de 2026, se archivó la iniciativa de revocatoria de mandato del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, promovida por el comité promotor ¡Revocatoria Ya!”, informó la entidad.

La decisión se tomó porque al comité promotor de la iniciativa se le cumplió el tiempo que tenía para recolectar y presentar las firmas ante la Registraduría.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá Foto: Blu Radio

“De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1757 de 2015, se requerían 449.921 apoyos ciudadanos, cifra equivalente al 30 % de la votación total obtenida por el alcalde en las elecciones territoriales de 2023, los cuales, reiteramos, no fueron presentados ante la autoridad electoral”, explicaron desde la Registraduría.