Revelan detalles del accidente en el que murió estudiante de la Nacional reportada como desaparecida

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del accidente de tránsito en el que perdió la vida Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, estudiante de Derecho de 24 años de la Universidad Nacional de Colombia.

El caso había generado preocupación desde la tarde del pasado 17 de marzo, cuando la joven fue vista por última vez mientras se dirigía a cumplir con sus prácticas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Al no llegar a su destino, familiares y amigos encendieron las alertas y comenzaron su búsqueda, en medio de la angustia por no tener noticias sobre su paradero.

Sin embargo, con el paso de las horas, la esperanza se fue desvaneciendo. Un familiar confirmó que la estudiante había fallecido en un siniestro vial ocurrido el día anterior, información que no había sido comunicada oportunamente a sus allegados. “Lamentablemente ya dimos con el paradero”, expresó, reflejando el dolor que embarga a la familia.

Sonia Izquierdo era una joven estudiante de derecho de la Universidad Nacional. Foto: Redes sociales

El accidente en el que murió Sonia Izquierdo

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente se registró hacia las 2:30 de la tarde en la intersección de la carrera 30 con calle 80, en el barrio 12 de Octubre, en el noroccidente de Bogotá.



La última ubicación conocida de Sonia correspondía a la carrera 11A con calle 94, desde donde había solicitado un servicio de transporte en motocicleta a través de una aplicación.

Las investigaciones preliminares indican que la joven se movilizaba como parrillera cuando ocurrió el choque. Al parecer, el conductor de la motocicleta transitaba entre un tractocamión de servicio público y un vehículo particular, maniobra conocida como “filtrar” entre carriles. En ese momento, perdió el control, lo que derivó en una colisión múltiple.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Barrios Unidos, Av. NQS con calle 80, sentido Norte-Sur. Involucra tractocamión y motociclista que lamentablemente fallecio en el lugar del accidente. Bastante congestión vehicular en la zona, tomar vías alternas.… pic.twitter.com/yCy3iM5LeA — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 17, 2026

Producto del impacto, Sonia fue expulsada de la motocicleta y terminó chocando contra el tractocamión, lo que le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos. Debido a que no portaba documentos de identificación, su reconocimiento no fue inmediato, lo que retrasó la notificación a su familia.

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Por su parte, el conductor de la motocicleta resultó herido y fue trasladado a la Clínica Alcalá con lesiones en una mano y una rodilla. Los otros involucrados en el accidente no sufrieron heridas.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente lo ocurrido, aunque una de las hipótesis más fuertes apunta a los riesgos asociados al tránsito entre vehículos, una práctica frecuente entre motociclistas pero que implica altos niveles de peligro.