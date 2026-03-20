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Revelan detalles del accidente en el que murió estudiante de la Nacional reportada como desaparecida

Tras una larga búsqueda, confirman que Sonia Izquierda, estudiante de la Universidad Nacional, murió en un accidente vial en Bogotá tras pedir una moto por aplicación.

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