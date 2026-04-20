Revelan imágenes de la captura del asesino en la grabación de "Sin senos sí hay paraíso"

Bogotá sigue conmocionada tras el trágico crimen ocurrido el pasado sábado, donde tres personas perdieron la vida en inmediaciones del Instituto Roosevelt, en la localidad Santa Fe, sector en donde se grababa la telenovela Sin senos sí hay paraíso.

Resulta que un hombre llegó sin mediar palabra y atacó a un miembro de la producción, quien presuntamente se negó a ofrecerle fuego para un cigarrillo. El sujeto atacó por la espalda y con un bisturí presuntamente cortó el cuello de la primera víctima.

Ante el incidente, varias personas presentes buscaron defender a la víctima, sin embargo el agresor hirió a otros dos con el arma cortopunzante, una de ellas también perdió la vida, pese a ello, el agresor identificado como Josué Cubillos Gaviria de 24 años, recibió un linchamiento, ocasionándole también la muerte.



Así fue la captura de Josué Cubillos Gaviria

En la mañana del lunes 20 de abril se hicieron públicos varios videos de la cámara de seguridad del inmueble en el que se ve la captura de Josué Cubillos, el agresor de las dos personas pertenecientes al equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso.

En las imágenes de la cámara de seguridad se puede ver a las autoridades reteniendo al agresor en el suelo, mientras lo esposaban, sin embargo se observa a Josué Cubillos malherido y sin conciencia, al final, el hombre fue trasladado a la patrulla en mal estado, donde se le ve ya sin fuerzas, aunque no se ha confirmado si murió en ese momento o si finalmente falleció al interior de la patrulla.



#Atención Este es el momento de la captura de Josué Cubillos García, responsable de la muerte de Nicolás Francisco Perdomo y Henry Benavides tras el ataque con arma blanca registrado el pasado sábado en la localidad de Santa Fe, en medio de las grabaciones de una novela.



La… pic.twitter.com/HvhOLuc2B0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 20, 2026

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a lo revelado en Mañanas Blu, la primera víctima se encontraba fuera del set recostada contra una reja, cuando el victimario se acerca y luego camina 20 metros para devolverse y llega saca el arma cortopunzante y por la espalda causa la herida mortal, aparentemente no quería entrar, no quería robar ni nada parecido, solamente atacó y mató a su víctima.

Josué Cubillos ya había sido denunciado por delito de amenazas y tenía un historial clínico donde contaba con un diagnóstico de trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias estupefacientes, con diagnóstico diferencial de esquizofrenia.

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Ante el crimen, la reacción del equipo de producción fue reducirlo, sin embargo el victimario terminó con la vida de una segunda persona y la otra está en cuidados intensivos, pero finalmente terminaron linchando a Josué.



¿Qué pasó con las personas que lincharon al agresor en Los Laches?

La Fiscalía capturó a 4 personas, a quienes se les imputaron cargos, sin embargo quedaron en libertad, se presume que la decisión de la Fiscalía se debe a que la intención era disminuirlo y será un detalle que se tome en consideración, porque antes de evitar frenarlo se produjo un muerto, de no haberlo hecho, pudo causar muchas más muertes.