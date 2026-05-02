Salen a la luz detalles del rabino hallado muerto en Bogotá: esta sería la razón de su viaje

Nuevos detalles han salido a la luz sobre la muerte de Nuchem Yisrael Eber, el rabino estadounidense de 51 años hallado sin vida en Bogotá, en un caso que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con una entrevista del New York Post a su amigo y traductor Yosef Matheron, el ciudadano no se encontraba en Colombia por turismo. Según el testimonio, había viajado al país con la intención de rehacer su vida sentimental tras un divorcio ocurrido seis años atrás.

Rabino Nuchem Yisrael Eber Foto. suministrada

En ese contexto, se conoció que Eber contrajo matrimonio en Barranquilla con una joven colombiana, relación que duró aproximadamente un mes. “Mencionó que estaba considerando la posibilidad de conocer a alguien con quien casarse, y finalmente encontró a la persona ideal”, relató Matheron. Sin embargo, la relación terminó en enero, luego de que la mujer manifestara no sentirse preparada, tras lo cual el hombre decidió permanecer en Colombia.

El testigo también advirtió que existían preocupaciones por la seguridad del rabino debido a su alta visibilidad en espacios públicos. “Yo le decía: 'Nachum, esto no es Nueva York'. Y él empezaba a hablar yiddish, hebreo e inglés a la vista de todos”, aseguró Matheron, citado por el mismo medio.



Nuchem Yisrael Eber

Las autoridades analizan si estas condiciones pudieron haberlo convertido en un posible objetivo de estructuras delincuenciales dedicadas al hurto.

El cuerpo del religioso habría sido encontrado presuntamente desmembrado y oculto dentro de un armario en una calle de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

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Actualmente, el Instituto Nacional de Medicina Legal adelanta los peritajes para establecer las causas exactas de la muerte, mientras que la Policía Metropolitana de Bogotá revisa material de cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de la víctima.