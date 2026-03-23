En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro minero
Guerra en Irán
Investigación a Petro en EEUU
FEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Salen a la luz nuevos detalles del accidente donde murió la hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá

Salen a la luz nuevos detalles del accidente donde murió la hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá

El siniestro se registró en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, específicamente en la intersección de la calle 26 sur con carrera 72.

Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad