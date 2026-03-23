Salen a la luz nuevos detalles del accidente donde murió la hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá

La familia de Dilan Cruz vuelve a atravesar un episodio de dolor tras confirmarse la muerte de su hermana menor, Mayerly Cruz, en la mañana de este sábado 21 de marzo de 2026.

La joven permanecía en estado crítico en la Clínica Medical de Kennedy, luego de sufrir un grave accidente de tránsito que le provocó múltiples lesiones. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, donde su hermana Denise Cruz expresó el impacto de la pérdida con un mensaje: “Te fuiste y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”. Horas antes, había solicitado públicamente que la atención médica se brindara con “mucha humanidad”, en medio de la atención que generó el caso.

A su vez, su madre, Yenny Alejandra Medina, también manifestó su angustia durante las horas en que la joven permanecía hospitalizada.



Denis, horas depués también compartió una serie de fotos recordando a su hermana, de 22 años: “Te fuiste… y con eso sentí que se fue una parte de mí. No sé cómo seguir sin ti, no sé de dónde voy a sacar fuerzas cuando siento que ya no me quedan. No entiendo esto, no logro entender los planes de Dios… estoy enfadada, no lo asimilo, estoy rota. Me duele el pecho, el alma, me duele la vida sin ti”, dijo en Instagram.

Sobre el accidente, el diario El Espectador reveló detalles del informe preliminar conocido por las autoridades. El siniestro se registró en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, específicamente en la intersección de la calle 26 sur con carrera 72.

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De acuerdo con la información oficial entregada a ese medio, en el hecho estuvieron involucrados la joven, quien se movilizaba en un vehículo de placas GKV13H, y un automotor de servicio público conducido por un hombre de 53 años.

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El reporte, aún en etapa inicial, señala que no se han establecido con precisión las causas del accidente. Sin embargo, las autoridades manejan como principal hipótesis que la joven se desplazaba entre vehículos al momento del impacto.

El fallecimiento de Mayerly revive el recuerdo de lo ocurrido en 2019 con Dilan Cruz, cuando murió durante las protestas del Paro Nacional. Familiares y allegados habían expresado durante los últimos días que no querían enfrentar nuevamente una pérdida similar.