Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá

Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, murió este sábado 21 de marzo de 2026 luego de ser víctima de un accidente de tránsito en su motocicleta. Así lo confirmó Denis Cruz, también hermana de la joven, en sus redes sociales.

La mujer había subido un video el viernes 20 de marzo, donde pedía oración por la salud de su hermana, la cual había sido remitida a la Clínica Medical de Kennedy, afirmando que: “Tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas y su estado de salud es muy crítico”.

La joven había confirmado que hizo el video porque “cuando hay muchos ojos puestos encima de una situación, las cosas se hacen con más cuidado”, a lo que recibió comentarios de solidaridad.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Mayerly murió por la gravedad de las heridas que dejó el accidente. Tras confirmarse su fallecimiento, Denis subió una publicación a sus redes sociales acompañada de múltiples fotos con su hermana, con un sentido mensaje.



“Te fuiste… y con eso sentí que se fue una parte de mí. No sé cómo seguir sin ti, no sé de dónde voy a sacar fuerzas cuando siento que ya no me quedan. No entiendo esto, no logro entender los planes de Dios… estoy enfadada, no lo asimilo, estoy rota. Me duele el pecho, el alma, me duele la vida sin ti”, dijo en Instagram.

Sobre el accidente, El Espectador tuvo acceso al informe inicial sobre lo ocurrido, que indicaba que fue en la localidad de Kennedy, específicamente en la calle 26 sur con carrera 72.

Según confirmaron las autoridades a ese diario, en el accidente estaba involucrado un vehículo de servicio público y una motocicleta particular, cuyas placas son GKV13H, la cual era manejada por Sulay Cruz, quien murió a sus 22 años.

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El mismo diario aclaró que es un informe preliminar y, aunque aún no hay causas exactas del siniestro, las autoridades manejan la hipótesis de que la joven estaba transitando entre vehículos al momento del impacto.

Hay que recordar que el nombre de Dilan Cruz permanece en la memoria colectiva del país desde las movilizaciones del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019, cuando el joven de 18 años murió en el centro de Bogotá.