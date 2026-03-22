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Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá

Según un informe de las autoridades, el accidente donde murió la hermana menor de Dilan Cruz se presentó en la localidad de Kennedy, específicamente en la calle 26 sur con carrera 72.

Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 22 de mar, 2026

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