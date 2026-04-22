Secretaría de Educación de Bogotá rechaza caso de bullying y activa rutas de atención

La secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, se pronunció sobre un caso de violencia escolar ocurrido en la ciudad, reiterando un rechazo categórico frente a este tipo de hechos, que —según indicó— no deben presentarse en entornos educativos ni en ningún otro espacio.

El caso fue visibilizado por el concejal de Bogotá, David Saavedra, quien calificó como “lamentable” el episodio de bullying registrado en un colegio de la localidad de Suba. El cabildante advirtió que, pese a estrategias como la Política de Entornos Escolares Inspiradores, el reto sigue siendo grande ante los cerca de 18 casos de matoneo que, en promedio, se reportan diariamente en la capital.

En su pronunciamiento, la secretaria explicó que, una vez conocida la denuncia, la entidad actuó de manera inmediata. Entre las acciones adoptadas, destacó el acompañamiento a la familia de la estudiante afectada, incluida su decisión de cambiar de entorno escolar para garantizar su bienestar.

Rubiano también señaló que se inició un proceso con las familias de las estudiantes involucradas, con el fin de establecer compromisos enfocados en el respeto y la convivencia dentro de la comunidad educativa.



De igual forma, indicó que se tomaron medidas con la institución para fortalecer la sana convivencia y, en los casos que lo ameritaban, se activaron las rutas de responsabilidad penal adolescente, conforme a los protocolos establecidos.

Lamentable caso de bullying que ocurrió en un colegio de la localidad de Suba.



La Secretaría @Educacionbogota adelanta estrategias como la Política de Entornos Escolares Inspiradores, pero el desafío sigue siendo inmenso para enfrentar los 18 casos de matoneo que en promedio se… pic.twitter.com/6RoIh3eCv4 — David Saavedra (@SaavedraMDavid) April 22, 2026

El concejal Saavedra, por su parte, hizo un llamado a la secretaria para actuar en el restablecimiento de los derechos de la menor afectada y aseguró que desde el Concejo de Bogotá se realizará seguimiento al caso, con el objetivo de garantizar que los colegios de la ciudad sean entornos seguros.

Finalmente, la secretaria de Educación reconoció que el desafío frente a la violencia escolar es amplio, pero reiteró el compromiso institucional de trabajar diariamente en la prevención de estos hechos y en la protección de niñas, niños y jóvenes en Bogotá.