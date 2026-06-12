Sicariato cerca de estación de Transmilenio dejo 2 personas muertas y 1 herida

En la tarde del viernes, fue cerrada temporalmente la estación de Transmilenio de la calle 142 por un hecho de violencia ocurrido en la localidad de Suba, específicamente en el barrio Prado Pinzón, donde se registró un homicidio bajo la modalidad de sicariato que dejó un saldo de dos personas fallecidas y una más lesionada.

De acuerdo con las autoridades, el ataque iba dirigido contra una persona que perdió la vida en el lugar de los hechos. Durante la acción criminal, otra persona resultó herida por arma de fuego en una de sus piernas y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

TransMilenio Foto: Alcaldía de Bogotá

Según la información entregada por la Policía, mientras se desarrollaba el ataque, una de las personas que se encontraba en el sitio reaccionó contra los presuntos sicarios accionando un arma de fuego. Sin embargo, uno de los disparos impactó a un ciudadano que transitaba por el sector y que, en principio, no tendría relación con los hechos.

“Durante la novedad, una de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos reacciona en contra de los sicarios accionando un arma de fuego. Lastimosamente impacta a una persona que se encontraba pasando por el sitio”, señaló el coronel Julio Botero, comandante de la estación de policía de Suba.



Bus de TransMilenio Foto: AFP

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada, pero debido a la gravedad de las heridas falleció posteriormente. “Como resultado de esa situación tenemos dos personas que pierden la vida y una persona lesionada”, agregó el coronel.

Tras lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de sus capacidades de investigación criminal e inteligencia con el objetivo de identificar a los responsables del ataque y avanzar en su ubicación y captura.

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“Ya se dispusieron las capacidades de investigación criminal e inteligencia con el fin de identificar y determinar las personas que causaron estos hechos para dar con su pronta captura”, concluyó la institución.