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Pico y Placa Regional este lunes festivo: conozca los horarios y restricciones para entrar a Bogotá

Las autoridades proyectan la salida de 1.13 millones de automotores y el ingreso de 1.02 millones. Se desplegarán 28 operativos de control y regirá la restricción desde este lunes por la tarde.

Aclaran horarios para el pico y placa este puente festivo entrando a Bogotá
Pico y placa
X: @TransitoBta
Por: Paola Peñaloza
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Con miras al puente festivo, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá declaró listos los operativos para los planes éxodo y retorno en los nueve principales corredores de entrada y salida de la capital. Según las proyecciones de las autoridades locales, se prevé el flujo de más de dos millones de vehículos, desglosados en 1.13 millones saliendo de la ciudad y 1.02 millones ingresando.

Para garantizar la fluidez vial y la seguridad de los viajeros, el Distrito desplegará un operativo de hasta 267 personas en vía, conformado por Agentes Civiles de Tránsito, Guías de Movilidad y uniformados de la Policía de Tránsito.

carros en Bogotá.jpg
Carros en Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Este equipo estará coordinado desde el Centro Estratégico de Movilidad, el cual monitoreará en tiempo real el comportamiento vehicular apoyado en una red de más de 10.000 cámaras de seguridad.

Medidas clave para el Plan Retorno

Entre las estrategias que se implementarán para agilizar el regreso de los viajeros debe tener en cuenta:

Reversible en el norte: El lunes festivo se habilitará el contraflujo (reversible) en la Carrera Séptima, desde la calle 245 hasta la calle 183.

Intermitencia semafórica: Se activarán semáforos intermitentes en la Autopista Sur, en un trabajo conjunto con el municipio de Soacha.

Restricciones puente festivo
Restricciones puente festivo
Foto: MinTransporte

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Controles de velocidad y alcoholemia: Se instalarán 28 operativos de control distribuidos en puntos críticos de la ciudad para contrarrestar conductas de riesgo, como manejar con exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol.

Ojo al Pico y Placa Regional del lunes festivo

Como es habitual, el próximo lunes se aplicará la restricción de Pico y Placa Regional en los nueve accesos de la ciudad. El esquema de ingresos operará bajo los siguientes horarios:

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De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Sólo se permitirá el ingreso de vehículos con placas terminadas en número PAR (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Sólo podrán entrar los automotores con placas finalizadas en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9).

Movilidad días festivos
Movilidad días festivos
Foto: Alcaldía de Bogotá

Antes del mediodía y después de las 8:00 p.m., no regirá la restricción para los viajeros.

Las autoridades distritales hicieron un llamado a los conductores a planificar sus viajes con antelación, revisar el estado técnico-mecánico de los vehículos y respetar las normas de tránsito para evitar siniestros viales durante el fin de semana.

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