¿Sin planes en Bogotá? Esta es la oferta cultural este fin de semana en la ciudad

Del 1 al 3 de mayo, Bogotá recibe el puente festivo del Día Internacional del Trabajo. Si bien muchos aprovechan la oportunidad para salir de la ciudad para visitar a sus familias y/o alejarse del día del día, otro se quedan para disfrutar de la oferta cultural del fin de semana que tendrá concierto, FILBo, fiestas y algunas actividades.



Concierto en Bogotá

La reconocida banda estadounidense Korn se presentará en Bogotá el próximo 2 de mayo con un concierto en el Coliseo MedPlus, marcando su esperado regreso a la capital colombiana. El show hace parte de su gira internacional y promete reunir a miles de seguidores del rock y el nu metal, quienes podrán disfrutar en vivo de varios de sus éxitos más representativos en un evento que se perfila como uno de los más destacados del mes en la ciudad.

Korn // Foto: AFP

El cierre de la Fería Internacinal del Libro en Bogotá

La Feria Internacional del Libro de Bogotá se llevará hasta el 4 de mayo en Corferias, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad. En su edición número 38, el evento reunirá a miles de asistentes en torno a la literatura, el arte y la cultura, con una amplia programación que incluye conversatorios, talleres, lanzamientos de libros y experiencias inmersivas para todos los públicos.

Además de su sede principal, la feria se extenderá por distintos espacios de Bogotá a través de FILBo Ciudad, llevando actividades a más de 30 escenarios. Con horarios que van desde el mediodía el primer día y de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. en adelante, y entradas con precios accesibles —incluyendo ingreso gratuito para menores de seis años—.

FilBo Feria del libro en Bogotá X: @CorferiasBogota

Argentina en el corazón de Bogotá

El festival ‘Argentina en el corazón de Bogotá’ se realizará el 2 y 3 de mayo de 2026 en el Parque de los Novios, ofreciendo una experiencia gratuita que reúne lo mejor de la cultura y gastronomía argentina en la capital. Durante ambos días, de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, asistentes podrán disfrutar de platos típicos como empanadas, choripanes y alfajores, además de música, danza, emprendimientos y actividades culturales para toda la familia.



“‘Argentina en el corazón de Bogota’ es mucho más que una celebración; es un puente entre culturas que nos recuerda que el sabor también es memoria, identidad y encuentro. Al traer a Bogotá una cultura tan poderosa como la argentina, fortalecemos los lazos de hermandad, dinamizamos la economía local y reafirmamos que en esta ciudad la cultura se vive, se comparte y se saborea en el espacio público”, destacó Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Bandera de Argentina. AFP.

Fiesta tématica

Llega la quinta edición de “Donde el Ferxxo”, la fiesta temática dedicada al cantante de reggaeton urbano Feid, que reúne a sus fans con todos sus éxitos, pasando de sus inicios como “Porfa”, “Normal”, “El Padrino”, también sus mejores éxitos como “Luna”, “Perro Negro”, “Classy 101”, y llegando finalmente a sus últimos temas como “Qué vuelta vox”, “La mejor música” y “Trankaito”.

La cita será mañana 2 de mayo en Teatro Republik por la zona T de Bogotá (Cra 14a # 83-49) donde desde las 9pm, usted podrá encontrarse con un lugar full ambientado para vivir, cantar y bailar los mejores temas del Ferxxo.

Feid en concierto // Foto: AFP

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