¿Sin planes en Bogotá? Esta es la oferta cultural este fin de semana en la ciudad

Del 1 al 3 de mayo, Bogotá recibe el puente festivo del Día Internacional del Trabajo. Si bien muchos aprovechan la oportunidad para salir de la ciudad para visitar a sus familias y/o alejarse del día del día, otro se quedan para disfrutar de la oferta cultural del fin de semana que tendrá concierto, FILBo, fiestas y algunas actividades.
Concierto en Bogotá
La reconocida banda estadounidense Korn se presentará en Bogotá el próximo 2 de mayo con un concierto en el Coliseo MedPlus, marcando su esperado regreso a la capital colombiana. El show hace parte de su gira internacional y promete reunir a miles de seguidores del rock y el nu metal, quienes podrán disfrutar en vivo de varios de sus éxitos más representativos en un evento que se perfila como uno de los más destacados del mes en la ciudad.
El cierre de la Fería Internacinal del Libro en Bogotá
La Feria Internacional del Libro de Bogotá se llevará hasta el 4 de mayo en Corferias, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad. En su edición número 38, el evento reunirá a miles de asistentes en torno a la literatura, el arte y la cultura, con una amplia programación que incluye conversatorios, talleres, lanzamientos de libros y experiencias inmersivas para todos los públicos.
Además de su sede principal, la feria se extenderá por distintos espacios de Bogotá a través de FILBo Ciudad, llevando actividades a más de 30 escenarios. Con horarios que van desde el mediodía el primer día y de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. en adelante, y entradas con precios accesibles —incluyendo ingreso gratuito para menores de seis años—.
Argentina en el corazón de Bogotá
El festival ‘Argentina en el corazón de Bogotá’ se realizará el 2 y 3 de mayo de 2026 en el Parque de los Novios, ofreciendo una experiencia gratuita que reúne lo mejor de la cultura y gastronomía argentina en la capital. Durante ambos días, de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, asistentes podrán disfrutar de platos típicos como empanadas, choripanes y alfajores, además de música, danza, emprendimientos y actividades culturales para toda la familia.
“‘Argentina en el corazón de Bogota’ es mucho más que una celebración; es un puente entre culturas que nos recuerda que el sabor también es memoria, identidad y encuentro. Al traer a Bogotá una cultura tan poderosa como la argentina, fortalecemos los lazos de hermandad, dinamizamos la economía local y reafirmamos que en esta ciudad la cultura se vive, se comparte y se saborea en el espacio público”, destacó Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
Fiesta tématica
Llega la quinta edición de “Donde el Ferxxo”, la fiesta temática dedicada al cantante de reggaeton urbano Feid, que reúne a sus fans con todos sus éxitos, pasando de sus inicios como “Porfa”, “Normal”, “El Padrino”, también sus mejores éxitos como “Luna”, “Perro Negro”, “Classy 101”, y llegando finalmente a sus últimos temas como “Qué vuelta vox”, “La mejor música” y “Trankaito”.
La cita será mañana 2 de mayo en Teatro Republik por la zona T de Bogotá (Cra 14a # 83-49) donde desde las 9pm, usted podrá encontrarse con un lugar full ambientado para vivir, cantar y bailar los mejores temas del Ferxxo.
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- Ferias locales y mercados: gastronomía, emprendimientos y productos artesanales.
- Ciclovía dominical: rutas para bicicleta, caminatas y deporte al aire libre.
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- Senderismo en cerros: caminatas ecológicas (con acceso regulado).
- Teatro callejero y festivales culturales: funciones gratuitas en espacios abiertos.
- Galerías y exposiciones de arte: muestras con entrada libre.
- Recorridos culturales por el centro: historia, literatura y patrimonio.
- Talleres gratuitos: arte, escritura, tecnología y formación.