Supersalud ordena cierre de servicios de cirugía estética en Clínica Láser Surgical de Bogotá

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la clausura de los servicios de cirugía plástica y estética, así como del servicio farmacéutico de la Clínica Láser Surgical, ubicada en el norte de Bogotá, tras evidenciar un presunto incumplimiento de una medida cautelar que le impedía operar mientras se verificaban las condiciones de habilitación exigidas para garantizar la seguridad de los pacientes.

Según informó la entidad, la decisión se tomó luego de recibir nuevas denuncias ciudadanas que alertaban sobre una posible prestación irregular de servicios en la institución médica, pese a una orden previa de suspensión.

De acuerdo con la Supersalud, al realizar verificaciones encontró que la clínica habría reabierto los servicios de cirugía plástica y estética, anestesia y farmacia, aunque tenía prohibido retomar la atención hasta demostrar el cumplimiento de los estándares técnicos y sanitarios exigidos.

La entidad explicó que esta situación representa un incumplimiento de la medida cautelar impuesta el pasado 29 de mayo, pues la clínica habría reportado novedades de apertura y oferta de servicios sin contar con una verificación previa de las autoridades sanitarias.



Además, la Superintendencia señaló que durante una visita de inspección realizada el 5 de junio fue necesario el acompañamiento de la Policía Nacional, ya que, según la entidad, los funcionarios encargados de la verificación no pudieron ingresar inicialmente a las instalaciones, lo que fue interpretado como una obstrucción a las labores de inspección y vigilancia.

De acuerdo con la Supersalud, estas irregularidades podrían representar un alto riesgo para los pacientes, al aumentar la posibilidad de complicaciones médicas y comprometer la seguridad de quienes acceden a procedimientos quirúrgicos y tratamientos asociados.

Por la gravedad de los hallazgos, la Supersalud clasificó las irregularidades como críticas y anunció que asumirá la competencia preferente para hacer seguimiento al caso y verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas.

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La medida cautelar contra la Clínica Láser Surgical había sido impuesta el pasado 29 de mayo, luego de denuncias de seis pacientes por presuntas fallas en la atención, inconsistencias en registros clínicos, inconformidades con resultados quirúrgicos y posibles riesgos para la seguridad de los usuarios.

