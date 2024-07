Taxistas amenazan con romperles los carros a compañeros que no se unan al paro en Bogotá

Un grupo de taxistas en la autopista Sur, en Bogotá, amenaza con romperles los carros a aquellos compañeros que no se unan al paro que desarrollan desde la madrugada de este martes, 23 de julio, en varias ciudades de la capital del país.

En un video quedó en evidencia las amenazas y ataques verbales que al menos tres conductores le profieren a uno de sus compañeros que iba transitando por la vía, mientras ellos forman parte del paro de taxistas en la ciudad.

#ParoDeTaxistas A esta hora en la Autopista Sur de Bogotá un grupo de taxistas ataca a los compañeros que no hacen parte del bloqueo y los obligan a unirse a las protestas. pic.twitter.com/hHqdUhftQ8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 23, 2024

"Después de que le rompan el carro, ¿con qué va a salir?", "Métalo a la fila, gonorr**", "Trague hoy y mañana después, ¿qué?, malpari**" son algunos de los gritos e improperios que se escuchan en la grabración, que ha causado todo tipo de rechazo.

Cabe recordar que los taxistas entraron en paro desde bien temprano este martes para protestar en contra de las aplicaciones de transporte y del precio de la gasolina. A raíz de esto, la movilidad en Bogotá se ha visto colapsada en diferentes arterias viales.

Ante estos bloqueos por parte del gremio, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que la ciudad no será sometida ante estas protestas y que desde el Distrito ya están tomando acciones para mitigar el impacto del paro en la movilidad y el estado del tráfico de la capital.

"Nosotros vamos a sancionar como corresponde a todo aquel, por ejemplo, que bloquee una vía. Tenemos cámaras para detectar quién lo está haciendo, se va a proceder a sancionar como está estipulado en la norma y también a aquellos que apelaron al vandalismo, como hemos visto en el caso de Usme; también será sancionado como corresponde. No vamos a aceptar ese tipo de actuaciones y no puede quedar impune", puntualizó el mandatario en Mañanas Blu.

Paro se podría ser indefinido

El líder taxista Elías Tuta anunció que este paro, probablemente, se extienda a más de un día y, según explicó, una de las razones por las que decidieron salir a paro es porque, ahora, le están pidiendo al Gobierno que “se cumpla la ley y la norma” que, aseguran, no se está cumpliendo por parte de quienes hoy manejan carros particulares, pero a través de plataformas..

“No es capricho y muy probablemente esto sea indefinidito, no sabemos hasta cuándo vaya. Es un paro indefinido. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, que bueno sería que la prensa, así como nos recrimina lo que hacemos mal, que eso no está mal, está bien hecho que la prensa lo haga, también debería recriminar que no se está cumpliendo la Constitución y la ley”, puntualizó Tuta.