"Trabajan con el dinero de uno": queja de empresario tras comprar un Ferrari en la Av. 19 de Bogotá

La incertidumbre rodea a varios compradores de Ferrari en Colombia luego de que la marca retirara la concesión a Autos Italianos de Colombia, dejando en el aire la venta de nuevos vehículos y el servicio posventa para quienes ya poseen uno de estos exclusivos automóviles. Entre los afectados está el empresario Antonio Mendivil, quien aseguró que aún no sabe qué pasará con el dinero que entregó para separar un nuevo vehículo.

En entrevista con Blu Radio este miércoles 22 de julio de 2026, Mendivil relató que hace un año y medio adquirió un Ferrari 296 GTS en la tienda de Bogotá y que recientemente inició la compra de un segundo modelo. Sin embargo, el proceso quedó suspendido tras el cambio de concesionario, situación que mantiene en vilo a varios clientes de la marca italiana.

"Trabajan con el dinero de uno": la fuerte denuncia del comprador

El empresario explicó que el 20 de mayo consignó 30.000 dólares para asegurar el cupo de fabricación de un Ferrari 849 Testarossa Assetto Fiorano, cuyo valor asciende a 875.000 dólares, cerca de 3.400 millones de pesos.



Según contó, pocos días después recibió la noticia de que Ferrari Colombia había perdido la representación oficial. Desde entonces, asegura que no ha recibido respuestas claras sobre el destino de su dinero.

La frase más contundente de la entrevista llegó cuando comparó el proceso colombiano con el de concesionarios en Estados Unidos: "Trabajan con el dinero de uno. No sabíamos. Yo no sabía", afirmó.

Mendivil explicó que, según un distribuidor estadounidense con el que habló, en ese país el depósito únicamente reserva el vehículo y el resto del pago se realiza cuando el automóvil llega al concesionario. En Colombia, dijo, el esquema es diferente y el dinero queda en manos del representante local durante buena parte del proceso.

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La preocupación va más allá de la compra del vehículo

Aunque el empresario reconoce que su depósito sigue "enlatado", considera que el mayor problema es la incertidumbre sobre el servicio técnico de los Ferrari que ya circulan en el país.

"Lo más importante aquí es que la marca se está quedando sin postventa", advirtió, al señalar que el mantenimiento, las garantías y las reparaciones especializadas dependen del concesionario autorizado.

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Además, indicó que ha intentado contactar a la nueva representación de Ferrari en Colombia sin obtener respuesta y pidió que las autoridades revisen este tipo de operaciones comerciales para brindar garantías a los compradores afectados.