Tragedia en la estación de Venecia: TransMilenio se pronuncia tras el fallecimiento de una mujer

Una nueva tragedia enluta al sistema de TransMilenio en Bogotá, luego de que, en la noche del martes 7 de julio, una mujer perdiera la vida en la estación Venecia, al sur de la ciudad, en un hecho que todavía está bajo investigación por parte de las autoridades y que llevó a suspender la operación en el sector mientras se adelantaba el respectivo procedimiento judicial.

El caso ha generado una fuerte polémica en redes sociales, donde han circulado versiones contradictorias. Sin embargo, durante la mañana de este miércoles, TransMilenio emitió un comunicado oficial explicando la información preliminar recopilada hasta el momento y reiteró que serán las autoridades las responsables de esclarecer lo ocurrido el pasado martes.

TransMilenio en Bogotá. Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Bogotá.

TransMilenio explica qué ocurrió en Venecia

El caso fue dado a conocer inicialmente por el ‘Ojo de la Noche’, de Noticias Caracol, que informó sobre la muerte de una mujer en la estación Venecia durante la noche del pasado martes.

Posteriormente, TransMilenio indicó que, de acuerdo con la información recopilada hasta ahora, "la mujer habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva".

La empresa además apuntó que, una vez fue reportada la emergencia, “se activaron los protocolos de atención y al lugar acudió personal de emergencias para brindar la asistencia correspondiente”.

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Si bien en redes sociales circularon versiones según las cuales la mujer habría descendido de un articulado y luego fue arrollada, esa versión todavía no ha sido confirmada de manera oficial, por lo que sigue siendo objeto de investigación.

Tras la emergencia, las autoridades asumieron el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las circunstancias reales que rodean el fallecimiento de la mujer. Durante las labores de inspección y levantamiento, la estación Venecia estuvo cerrada por varias horas, lo que generó afectaciones en la movilidad de los usuarios de TransMilenio que se dirigían hacia el sur de la ciudad.

TransMilenio hace llamado a usar los accesos autorizados

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En su pronunciamiento, el sistema de transporte de Bogotá lamentó profundamente lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la víctima. En el comunicado hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar únicamente los accesos habilitados y evitar el ingreso por zonas no autorizadas. "Estas conductas representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes transitan por el sistema".