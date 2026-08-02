Trancones en Bogotá tendrían un alivio: Galán tomó medidas con la avenida 68

La movilidad en el sur de Bogotá es uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos, especialmente por las obras relacionadas con el metro de Bogotá y TransMilenio. Frente a este panorama, el alcalde Carlos Fernando Galán y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pusieron en funcionamiento dos nuevos carriles en la vía paralela del costado sur del puente de Venecia, una medida con la que buscan reducir la congestión en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la capital.

Con esta intervención se beneficiarán principalmente los vehículos que se movilizan desde Soacha hacia Bogotá, ya que contarán con una conexión más directa hacia la avenida NQS en sentido occidente-oriente. De acuerdo con el Distrito, este ajuste también contribuirá a mejorar la movilidad en la zona comercial de Venecia.

¿Qué cambia con la apertura de los nuevos carriles en la avenida 68?

Con la habilitación de esta vía paralela, los conductores contarán con un recorrido provisional que evitará parte de las congestiones generadas por las obras de la troncal de la avenida 68.



De acuerdo con el IDU, esta apertura hace parte de los avances del grupo 1 del proyecto y permitirá mejorar la circulación mientras continúan los trabajos de construcción.

Entre los beneficios anunciados están:



Un acceso más directo desde Soacha hacia la avenida NQS.

Menor congestión en el sector del barrio Venecia.

Mejor flujo para los vehículos de tráfico mixto.

El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que la habilitación responde a una instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán para mejorar la movilidad en este corredor.

Avenida 68 / Foto: IDU

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¿Cuándo abrirá el nuevo puente de Venecia?

El Distrito también confirmó que durante agosto comenzará la habilitación parcial del nuevo puente de Venecia, una estructura que ya alcanza un avance del 97,43 %.

En esta etapa entrarán en operación dos componentes:



El ramal recto , que será utilizado por los buses de TransMilenio en ambos sentidos.

, que será utilizado por los buses de TransMilenio en ambos sentidos. El puente curvo, que permitirá a los vehículos provenientes de Soacha girar directamente hacia el norte por la avenida 68 sin atravesar las calles del barrio Venecia.

Según el IDU, estos cambios permitirán continuar la construcción del paso deprimido y facilitarán el tránsito en uno de los puntos con mayor congestión del sur de la ciudad.

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¿Cómo avanza la obra de la avenida 68?

Antes de la apertura de los nuevos carriles, el puente de Venecia superó las pruebas de carga estática realizadas con cuatro volquetas de 35,6 toneladas, un procedimiento que permitió verificar la estabilidad de la estructura.

En términos generales, el grupo 1 de la avenida 68 registra un avance del 72,61 %. El proyecto contempla un corredor de 2,83 kilómetros, nuevas ciclorrutas, zonas verdes, tres estaciones de TransMilenio y pasos peatonales deprimidos.

El Distrito prevé entregar completamente el puente de Venecia antes de finalizar el año. Cuando la infraestructura entre en operación en su totalidad, contará con carriles para tráfico mixto y TransMilenio, con el propósito de mejorar la movilidad en este importante corredor del suroccidente de Bogotá.