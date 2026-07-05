TransMiCable reanuda su operación tras superar la falla técnica que suspendió el servicio

La Operadora Distrital de Transporte, La Rolita, confirmó la reanudación del servicio de TransMiCable. La suspensión, que duró cerca de dos días, fue ocasionada por el daño de una tarjeta electrónica de alta especialidad del sistema de control y potencia.

Desde la mañana del domingo 5 de julio, TransMilenio anunció que TransMiCable reanudó su operación en Ciudad Bolívar, luego de que la Operadora Distrital de Transporte (ODT), La Rolita, concluyera los trabajos técnicos, las pruebas de funcionamiento y verificara el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad.

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🚠 TransMiCable Ciudad Bolívar



✅ TransMiCable inicia su operación.



🚍 A la hora, todo el Sistema opera con normalidad. pic.twitter.com/v5TBZwL5RJ — TransMilenio (@TransMilenio) July 5, 2026

La suspensión del servicio, que inició en la madrugada del viernes 3 de julio, ocurrió debido al daño total de una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia, un componente altamente especializado y de disponibilidad limitada que no hacía parte del inventario técnico de la operadora.



Una vez identificada la causa del fallo, la ODT inició una gestión prioritaria para conseguir el repuesto y proceder con su instalación. La empresa explicó que el procedimiento no podía realizarse por ensayo y error, ya que se trata del sistema que controla la operación del cable aéreo.

“Lo más rápido habría sido cambiar piezas por ensayo y error; para la ODT lo más responsable era llegar primero a un diagnóstico certero. Estamos hablando de un sistema que transporta a miles de personas y la seguridad siempre estará por encima de la rapidez”, afirmó Alberth Barrera, gerente de Mantenimiento de la Operadora Distrital de Transporte.

Tras instalar el nuevo componente, el equipo técnico realizó pruebas de funcionamiento y verificaciones sobre variables como la velocidad y el distanciamiento entre cabinas. Solo después de confirmar que el sistema cumplía con todas las condiciones de seguridad y confiabilidad se autorizó el restablecimiento de la operación comercial.

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Balance de la operación por parte de la ODT

La Operadora Distrital de Transporte recordó que asumió la administración de TransMiCable en diciembre de 2023, una vez finalizó el período de garantía del sistema. En un comunicado oficial, en el que anunció la reanudación del servicio, la entidad aseguró que, desde entonces, ha mantenido un indicador de disponibilidad operacional superior al 98 % y ha reducido en un 97 % las detenciones cortas del sistema, al pasar de un promedio de 32 interrupciones diarias a dos o ninguna, según cifras de la empresa.