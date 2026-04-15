TransMilenio amplía opciones de recarga: así puede cargar ahora su tarjeta TuLlave

No siempre se tiene efectivo en el bolsillo justo cuando más se necesita. Para muchos usuarios de TransMilenio, quedarse sin saldo en la tarjeta TuLlave en medio de la rutina diaria implica hacer filas, buscar un punto de recarga o incluso retrasar el viaje.

Ahora, la empresa de transporte público masivo anunció una nueva opción de recarga para sus millones de usuarios..



Así puede cargar ahora su tarjeta TuLlave

TransMilenio anunció una nueva alternativa para recargar la tarjeta TuLlave, pues ahora los usuarios también podrán hacerlo a través de DaviPlata, la billetera digital de Davivienda.

Con esta integración, los ciudadanos tienen más opciones para recargar sin necesidad de acudir a taquillas o puntos físicos. A las alternativas ya existentes, como PSE, Nequi y la aplicación Maas App, “se suma ahora esta plataforma, ampliando el ecosistema digital del sistema de transporte”.

Según TransMilenio, el uso de recargas digitales ha crecido de forma acelerada en los últimos años. “Mientras que en enero de 2024 representaban apenas el 2 % del total, para marzo de 2026 ya alcanzan el 18,05 % del recaudo del sistema”.



Entre 2024 y 2025 el uso de estas herramientas se multiplicó por 10, lo que ha aumentado laconfianza en las plataformas digitales.

Uno de los avances más importantes es la posibilidad de activar la recarga sin necesidad de acercarse a una estación. Gracias a la tecnología NFC, los usuarios pueden habilitar el saldo directamente desde su celular usando la app Maas.

Antes, este proceso requería esperar al menos 30 minutos y validar la recarga en estaciones o buses zonales. Ahora, la activación puede hacerse casi de inmediato, lo que agiliza el acceso al sistema.



Paso a paso para recargar con DaviPlata

Para quienes deseen usar esta nueva opción de recargas por DaviPlata, el proceso es sencillo:



Ingresar a DaviPlata y seleccionar la opción de movilidad. Elegir “tarjeta de transporte” y luego “tullave-Maas”. Aceptar términos y condiciones (si es la primera vez). Ingresar el monto de recarga (entre $11.000 y $200.000). Confirmar la transacción (con un costo de $230 por recarga digital). Activar el saldo desde la app Maas con NFC o en dispositivos del sistema.

Un sistema cada vez más digital

Desde 2019, TransMilenio ha venido fortaleciendo sus canales digitales, incorporando nuevas formas de pago y activación. Estas son las otras alternativas ya existentes para recargar la tarjeta TuLlave:

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Paso a Paso para recargar por Nequi:

1. Ingrese a Nequi

2. Entra a servicios > Transportes y viajes > Maas Tullave

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3. Autorice términos y condiciones

4. Ingrese el serial de la tarjeta y monto

5. Confirme y pague.

6. La recarga fue exitosa ahora debe activar la recarga vía NFC en la aplicación

Maas o en los dispositivos de activación de las estaciones o validadores de buses.

Paso a Paso para recargar por Maas App:

1. Entra a Maas app.

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2. Entra a tullave.

3. Vincule su tarjeta y seleccione recargar tullave.

4. Ingrese el monto.

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5. Elija el método de Pago con PSE o Nequi.

6. Seleccione el banco.

7. Confirme y pague

8. La recarga fue exitosa ahora debe activar la recarga vía NFC desde la aplicación Maas o en los dispositivos de activación de las estaciones o validadores de buses.