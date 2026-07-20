TransMilenio anuncia modificaciones en sus servicios por el desfile del 20 de julio

Este 20 de julio, Bogotá vivirá una fiesta patria histórica. Por primera vez, el tradicional desfile militar de la Independencia se traslada al sur de la capital, específicamente a las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa. Si bien el evento promete ser un espectáculo memorable con cerca de 8.000 uniformados, también implicará un reto mayúsculo para la movilidad. TransMilenio y la Secretaría de Movilidad advierten cierres y modificaciones en el sericio público.

Cambios temporales en TransMilenio

La operación de TransMilenio sufrirá modificaciones importantes en el sur de la ciudad. Los usuarios del Portal El Tunal deben tener en cuenta que varias rutas alimentadoras y zonales suspenderán su servicio, mientras que otras ejecutarán desvíos.



Rutas alimentadoras del Portal El Tunal que suspenden operación: 6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda y 6-3 Sierra Morena.

6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda y 6-3 Sierra Morena. Rutas TransMiZonales suspendidas: H625 Potosí y H604 Santo Domingo.

H625 Potosí y H604 Santo Domingo. Desvíos operativos: Un total de 34 rutas TransMiZonales modificarán sus recorridos habituales utilizando vías alternas como la Autopista Sur, la Avenida Boyacá, las carreras 72 y 73, la diagonal 70 sur, la calle 64 sur y la diagonal 62 Sur.

Cierres viales por desfile del 20 de julio

El despliegue de las tropas requiere el cierre total de varios tramos estratégicos desde la medianoche hasta las 4:00 p. m. del lunes festivo. Estas son las vías que estarán inhabilitadas:



Avenida Villavicencio: Entre la Autopista Sur y la Avenida Boyacá (ambos sentidos).

Entre la Autopista Sur y la Avenida Boyacá (ambos sentidos). Avenida Gaitán Cortés: Entre Avenida Boyacá y calle 68F sur (ambos sentidos).

Entre Avenida Boyacá y calle 68F sur (ambos sentidos). Avenida Boyacá: Calzada lenta en sentido norte-sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24.

Los mismos cierres se aplicaron de forma gradual para los ensayos la noche del sábado 18 de julio, de 9:00 p. m. a 3:00 a. m. del domingo.

Así será el acceso a los barrios aledaños a la avenida Villavicencio en Ciudad Bolívar

Para los residentes de la zona, las autoridades garantizarán accesos controlados y desvíos específicos:



La Coruña y Arborizadora Alta: Se habilitará un contraflujo de un kilómetro por la calzada sur de la Avenida Gaitán Cortés, entre la calle 58A sur y la Avenida Boyacá.

Se habilitará un contraflujo de un kilómetro por la calzada sur de la Avenida Gaitán Cortés, entre la calle 58A sur y la Avenida Boyacá. Chircal Sur, Casalinda y Protecho: El ingreso y salida se realizará por la carrera 22 con Avenida Villavicencio.

El ingreso y salida se realizará por la carrera 22 con Avenida Villavicencio. Lucero Bajo: La conexión se mantendrá por las transversales 20D y 20F con Avenida Villavicencio.

Cabe recordar que el lunes festivo también aplicará el Pico y Placa Regional para el ingreso a Bogotá (de 12:00 m. a 4:00 p. m. entran placas pares, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. ingresan impares). No olviden que a través de la aplicación TransMi[App] pueden planear su viaje y consultar todas las rutas del sistema con sus paradas y horarios.