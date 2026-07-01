TransMilenio cierra entrada a estación muy concurrida en el centro de Bogotá

Debido a los múltiples frentes de obra que enfrenta Bogotá, ya sea por el metro, RegioTram o simplemente por la modernización y ampliación de TransMilenio, este último se ha visto en la obligación de realizar ajustes en su operación.

Han sido varios los casos en los que se han cerrado o modificado estaciones para permitir que las obras se ejecuten de manera óptima. Sin embargo, estos cambios han generado molestias para miles de usuarios que han tenido que modificar sus rutas para llegar a sus destinos a tiempo.

De hecho, TransMilenio anunció que desde el pasado martes 30 de junio y hasta el próximo miércoles 8 de julio, una de sus estaciones tendrá modificaciones en su operación.

TransMilenio anuncia nuevo cierre en la Estación Temporal Av. 39

De acuerdo con lo revelado por TransMilenio, la Estación Temporal Av. 39 cerrará su acceso sur y los vagones 1 y 2 desde el martes 30 de junio hasta el miércoles 8 de julio.

🚧 ¡Atención! Si usas la estación temporal Av. 39, ten en cuenta este cambio.



Desde el 30 de junio, el acceso sur y los vagones 1 y 2 tendrán cierres temporales por obras. Además, algunas rutas modificarán su parada.



📲 Planea tu viaje con anticipación y consulta los cambios… pic.twitter.com/yXMsCwOqEc — TransMilenio (@TransMilenio) June 30, 2026

Según detallaron, después de esa fecha la medida continuará aplicando, pero en jornada nocturna y funcionará de la siguiente manera:



Lunes a viernes: todas las noches desde las 10:00 p. m . hasta las 4:30 a. m. del día siguiente.

. hasta las 4:30 a. m. del día siguiente. Fines de semana: desde el viernes a las 10:00 p. m. de manera continua hasta el lunes a las 4:30 a. m. (en caso de que el lunes sea festivo, el cierre se extenderá hasta el martes a las 4:30 a. m.).

Durante estos cierres, la entrada norte (Diagonal 40A) y el vagón 3 funcionarán con normalidad. Estos espacios estarán habilitados para ingreso, salida y trasbordo de pasajeros, aunque únicamente para las rutas que normalmente operan en este vagón.

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¿Cuáles son los cambios en rutas de TransMilenio?

Ante el cierre de los vagones 1 y 2, las rutas D24 y J24 tendrán una parada temporal en el segundo vagón de la Estación Calle 26 - Atrio.

Mientras tanto, las rutas B23-K23 y B74-J74 omitirán temporalmente la parada en la Estación Temporal Av. 39 mientras concluyen los cierres, aunque su recorrido continuará funcionando con normalidad.

