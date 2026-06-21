TransMilenio reporta aumento de usuarios durante jornada electoral en Bogotá

A pocas horas de iniciar la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial, los bogotanos acudieron de manera continua a los más de mil puestos de votación de la ciudad.

Desde el sistema TransMilenio informaron que la jornada electoral en la capital avanza sin novedades que afecten la operación del servicio. Con corte a las 12:00 del mediodía, las autoridades mantienen un monitoreo permanente para garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios durante el desarrollo de las votaciones.

De acuerdo con el reporte entregado por la empresa, durante este domingo 21 de junio se registra un aumento en el número de validaciones frente a la jornada electoral del pasado 31 de mayo.

En el componente troncal de TransMilenio se contabilizan 294.831 validaciones, cifra que representa un incremento del 5,9 % frente a las 278.501 registradas en la jornada anterior.



Por su parte, el componente TransMiZonal reporta 409.300 validaciones, frente a las 366.649 del 31 de mayo, lo que equivale a un aumento del 11,6 %.

En total, con corte al mediodía del domingo, el sistema registra 704.131 validaciones durante la jornada electoral, mientras que en la fecha anterior fueron 645.150, lo que representa un crecimiento del 9,1 % en el uso del transporte público.

Para atender la demanda de usuarios, TransMilenio informó que mantiene un refuerzo operativo con 30 rutas adicionales de TransMiZonal y buses disponibles para fortalecer los servicios troncales de acuerdo con el comportamiento de la demanda durante el día. Finalmente, la entidad indicó que continuará realizando seguimiento a la operación hasta el cierre de la jornada electoral.