Tras dos casos identificados, Bogotá fortalece vigilancia de viruela símica para detectar variantes

Aunque Bogotá solo ha registrado dos casos importados del subclado Ib de Mpox o viruela símica, las autoridades de salud decidieron fortalecer la capacidad de detección y respuesta frente al virus. La Secretaría Distrital de Salud anunció un avance en el monitoreo molecular del Mpox, con el objetivo de anticiparse a posibles cambios en el comportamiento del virus.

Con apoyo del Instituto Nacional de Salud (INS), Bogotá inició la transferencia metodológica para identificar nuevas variantes del Mpox y robustecer su capacidad de vigilancia epidemiológica.

Bogotá fortalece su capacidad para detectar variantes emergentes del Mpox

La Secretaría Distrital de Salud informó que el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá inició este lunes la transferencia metodológica para la confirmación del subclado Ib del virus Mpox, anteriormente conocido como viruela símica. El proceso es liderado por el INS y busca fortalecer la vigilancia genómica y la capacidad de respuesta de la ciudad frente a posibles variantes emergentes.

La actualización técnica se desarrolla en el laboratorio BSL-3 de Bogotá, una infraestructura especializada de alta bioseguridad que permite el manejo seguro de agentes biológicos. Allí, personal especializado adelantará el procesamiento y análisis de muestras para mejorar la caracterización molecular del virus.



Blu Radio FRANCOIS LO PRESTI/AFP

Según explicó la Secretaría de Salud, Bogotá viene fortaleciendo sus capacidades diagnósticas desde el inicio del brote global de Mpox en 2022, cuando comenzó a implementar pruebas moleculares RT-PCR para detectar la enfermedad. Ahora, con esta nueva transferencia metodológica, la ciudad avanzará hacia una vigilancia más detallada de los subclados circulantes.

María Belén Jaimes, directora de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas en Salud Colectiva, aseguró que el fortalecimiento de la vigilancia genómica permitirá anticiparse a posibles cambios en el comportamiento del virus y tomar decisiones sanitarias más oportunas.

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De acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, desde 2022 y hasta marzo de 2026 el mundo ha reportado más de 181.000 casos confirmados de Mpox y 492 muertes en 144 países. En las Américas se concentran más de 68.000 casos.

En Colombia, durante ese mismo periodo, se han confirmado 4.830 casos, de los cuales 2.287 corresponden a Bogotá, es decir, cerca de la mitad de los registros nacionales. Sin embargo, con corte a la semana epidemiológica 16 de 2026, la capital reporta 30 casos confirmados y ningún fallecimiento.

Frente al subclado Ib, Bogotá únicamente ha identificado dos casos importados. Ambos fueron controlados mediante aislamiento, seguimiento clínico y cerco epidemiológico, sin que hasta el momento exista evidencia de transmisión local.

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El Mpox puede manifestarse entre siete y 21 días después de la exposición. Entre los síntomas más frecuentes están fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios y lesiones en la piel que evolucionan progresivamente.

En cuanto a la transmisión, ocurre principalmente por contacto estrecho con lesiones, fluidos corporales u objetos contaminados, por lo que las autoridades recomiendan evitar el contacto cercano con personas sintomáticas, no compartir objetos personales y mantener una adecuada higiene de manos.