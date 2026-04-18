Lo que se sabe de la nueva variante de viruela símica detectada en Colombia

Autoridades confirmaron un caso de una variante de la viruela símica, conocida como mpox clado Ib. El contagio fue detectado en Antioquia y actualmente es vigilado de cerca por las autoridades de salud, que aseguran que la situación está bajo control y que no hay señales de propagación entre la comunidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, desde 2022 y hasta la semana epidemiológica 13 de 2026, Colombia ha registrado un total de 4.825 casos de mpox, todos correspondientes al clado II, es decir, a una variante distinta a la recientemente detectada. Este nuevo caso fue identificado mediante pruebas de laboratorio más precisas, diseñadas para reconocer características específicas del virus.

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Tras confirmarse el caso, se activaron medidas inmediatas como la búsqueda de personas que hayan tenido contacto con el paciente, visitas en terreno y seguimiento constante para evitar nuevos contagios. Las autoridades insisten en que, por ahora, se trata de un caso aislado y que no hay evidencia de una cadena de transmisión activa.

La mpox es una enfermedad que se contagia principalmente por el contacto cercano con una persona infectada. Puede causar fiebre, dolores en el cuerpo, inflamación de ganglios y lesiones en la piel que suelen aparecer en el rostro, manos o pies. A nivel mundial, la preocupación por esta variante aumentó luego de que la Organización Mundial de la Salud la declarara en 2024 como una emergencia internacional, debido a su rápida expansión en algunos países.



Como parte de la respuesta, el país mantiene disponible la vacuna contra la mpox, enfocada en personas con mayor riesgo de exposición, como personal de salud, quienes han tenido contacto directo con casos confirmados o poblaciones con factores de riesgo. La aplicación se realiza de manera focalizada, es decir, dirigida a quienes realmente la necesitan según cada caso.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia. Recomiendan estar atentos a síntomas, evitar el contacto cercano con personas enfermas, no compartir objetos personales y acudir al médico si se presentan señales de alerta. También insistieron en la importancia de no generar estigmatización y de informarse únicamente a través de fuentes oficiales.