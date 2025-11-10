Descartan caso de viruela del mono en Barrancabermeja tras pruebas de laboratorio

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja confirmó que el resultado del caso sospechoso de viruela símica reportado esta semana en el municipio fue negativo, según el informe emitido por el Laboratorio de Salud Pública Departamental de Bucaramanga.

“La administración distrital informa a la ciudadanía que el resultado del caso sospechoso de viruela sísmica fue negativo. Reiteramos el llamado a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Barrancabermeja”, señaló el comunicado oficial.

El pasado 6 de noviembre se conoció el caso de una mujer de 38 años, que fue inicialmente diagnosticada con viruela del mono (mpox) en un documento médico expedido en la Clínica Magdalena. El reporte clínico indicaba que la paciente se encontraba estable, sin fiebre, con signos vitales normales y lesiones cutáneas compatibles con la enfermedad, por lo que se había orientado manejo ambulatorio y aislamiento domiciliario.

Tras conocerse el resultado negativo, la administración distrital reiteró que no existe ningún caso confirmado de viruela símica en Barrancabermeja y pidió a la comunidad evitar la difusión de información no verificada para prevenir alarmas injustificadas.



Las autoridades de Salud de Barrancabermeja destacaron la importancia de mantenerse alerta ante la situación, "en atención al llamado de la Organización Mundial de la Salud, los territorios están adaptando cada uno de sus protocolos. El presidente nos ha invitado a que estemos atentos, y en Santander y Barrancabermeja también estaremos dispuestos para asumir cada una de las indicaciones que el Ministerio de Salud emita", señaló la Alcaldía.

El contagio puede ser por contacto directo por contacto piel a piel con secreciones corporales (saliva, el líquido de las ampollas etc), o indirecto al tocar los elementos personales de alguien enfermo.