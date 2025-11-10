En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Taxista ebrio
UE-CELAC
Unión Partiótica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Descartan caso de viruela del mono en Barrancabermeja tras pruebas de laboratorio

Descartan caso de viruela del mono en Barrancabermeja tras pruebas de laboratorio

El caso de viruela del mono estudiado por el Laboratorio de Salud Pública de Santander correspondió a una mujer de 38 años en Barrancabermeja.

Publicidad

Publicidad

Publicidad