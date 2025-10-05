En Antioquia se han registrado este año 60 casos de viruela del mono: piden prevención

Aunque las alarmas a nivel mundial han disminuido en los últimos meses en relación con el contagio y casos de viruela símica o viruela del mono, en el departamento de Antioquia las autoridades de salud siguen generando acciones para prevenir casos de esta enfermedad.

Según la Secretaría de Salud, en lo corrido del año ya han registrado 60 casos por lo que piden mayor prevención y autocuidado para evitar más contagios sobre el virus que se caracteriza por brotes en la piel.

Un factor que podría ayudar al registro de menos casos es la posibilidad de transmitir el virus, ya que se requiere de un contacto cercano como lo explicó el virólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Francisco Javier Díaz.

"Este virus se contagia por contacto muy estrecho. No es un virus que se transmite fácilmente, como el Coronavirus. Se requiere un contacto estrecho, generalmente, contacto sexual, o contacto, digamos, piel con piel o cara con cara, para que se dé la transmisión en forma eficiente", expuso el experto.



Viruela símica. Suministrada

En el departamento las autoridades recomendaron que en caso de presentar síntomas como erupciones en la piel la persona se aísle hasta nuevamente estar sana, lavarse constantemente las manos, evitar compartir toallas, sábanas y otros utensilios con otras personas, no tocar las heridas y acudir al médico si hay fiebre superior a los 38,5°C y que no disminuye.

Desde la Gobernación recordaron que trabajan con IPS, EPS y el Instituto Nacional de Salud en la asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a municipios para el diagnóstico y seguimiento a los pacientes para evitar nuevos casos de esta enfermedad que entre 2022 y mediados de 2025 cobró la vida de más de 310 personas en todo el mundo.