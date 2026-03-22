Tras ser víctima del paseo millonario al salir de Theatron, Diana Ospina habla por primer vez

Tras varias semanas de silencio, Diana Ospina, víctima de un “paseo millonario” en Bogotá, decidió hablar públicamente y relatar las horas de angustia que vivió luego de salir de una discoteca en la capital.

Según su testimonio, entregado a Noticias Caracol, tras abordar un taxi fue interceptada por varios hombres que la venían siguiendo en otros vehículos, quienes la retuvieron bajo amenazas y la obligaron a entregar sus pertenencias y vaciar sus cuentas bancarias.

Diana Ospina Fotos suministradas

La mujer aseguró que su intención al hacer público el caso es alertar a la ciudadanía sobre la gravedad de esta modalidad delictiva. “Creo que es necesario que la gente y la sociedad sepa de qué se trata esto, de qué se trata la extorsión, el paseo millonario, el secuestro”, afirmó.

Ospina logró recuperar su libertad y llegó por sus propios medios a un CAI de la Policía, donde pidió ayuda. El testimonio fue entregado en medio de un evento contra la extorsión en Bogotá, donde también expresó su agradecimiento por el respaldo recibido.



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“Gracias a todos por estar ahí y por traerme de nuevo a casa sanos”, dijo. Además, se refirió al proceso de recuperación emocional, señalando que no es inmediato: “Hay que tener mucho apoyo psicológico, es un día a la vez (…) es un proceso que no es de la noche a la mañana, la verdad sí afecta bastante”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró la necesidad de endurecer las sanciones contra este delito. El mandatario insistió en que el llamado “paseo millonario” debe ser tratado como secuestro extorsivo y no como hurto calificado, con el fin de evitar la impunidad.

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“Muchas veces se sienten una bicicleta estática porque sienten que logran impactar estructuras criminales y esas estructuras saben que, por normas que existen, terminan muchas veces no respondiendo ante la justicia”, dijo el mandatario.

Asimismo, advirtió que este tipo de casos aumentaron en el último año, por lo que se fortalecerán las capacidades operativas de las autoridades durante 2026 para enfrentar estas estructuras criminales.