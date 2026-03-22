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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Tras ser víctima del paseo millonario al salir de Theatron, Diana Ospina habla por primer vez

Tras ser víctima del paseo millonario al salir de Theatron, Diana Ospina habla por primer vez

Diana Ospina aseguró que su intención al hacer público el caso es alertar a la ciudadanía sobre la gravedad de esta modalidad delictiva, conocida como el "paseo millonario".

Theatron se pronuncia tras la desaparición de Diana Ospina luego de salir de fiesta: "Videos"
Theatron se pronuncia tras la desaparición de Diana Ospina luego de salir de fiesta: "Videos"
Foto: Theatron
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 22 de mar, 2026

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