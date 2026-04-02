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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Un carro incautado y dos capturados: así avanza investigación por violento hurto a familia en Bogotá

Un carro incautado y dos capturados: así avanza investigación por violento hurto a familia en Bogotá

En carro Mazda de color rojo involucrado en el violento robo a una familia en el norte de Bogotá fue encontrado en la localidad de Ciudad Bolívar en un operativo en el que dos hombres también fueron detenidos.

carro Mazda de color rojo involucrado en el violento robo a una familia en el norte de Bogotá.jpg
Dos capturados y un carro de color rojo involucrado en robo a una familia en el norte de Bogotá.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.
Por: Laura Alejandra Moreno
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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