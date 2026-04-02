Un carro incautado y dos capturados: así avanza investigación por violento hurto a familia en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá encontró el vehículo que habría sido utilizado en el violento hurto a una familia en el norte de la ciudad y capturó a dos personas que se movilizaban en él. El operativo se realizó en la localidad de Ciudad Bolívar, en medio de labores de seguimiento adelantadas por unidades de la SIJIN.

El carro Mazda de color rojo sería el mismo que aparece en los videos del atraco ocurrido en la madrugada del pasado 27 de marzo a la salida del restaurante McDonald’s de la calle 127 con Autopista Norte, en Usaquén. En ese hecho, varios delincuentes armados intimidaron a una familia, la obligaron a descender del vehículo y huyeron con sus pertenencias y el carro.

Durante el operativo de este jueves, los uniformados interceptaron el automóvil y capturaron a dos hombres por los delitos de receptación y falsedad marcaria. Según la investigación, el vehículo tenía placas falsas y, además, había sido reportado como robado el 23 de marzo en la localidad de Barrios Unidos.

Aunque no revelaron las identidades, la Policía también confirmó que los capturados tienen antecedentes por delitos como hurto, receptación y lesiones personales, lo que ahora hace parte del proceso de verificación para establecer si estarían directamente implicados en el robo a la familia.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, señaló que “las investigaciones avanzarán para determinar si estas personas harían parte de este hecho delictivo” e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que fortalezca el proceso.

🚨Atención | En #CiudadBolívar fueron capturadas dos personas que se movilizaban en el vehículo utilizado en el violento hurto contra una familia en #Usaquén.



Este automotor tenía placas falsas y había sido robado días antes.



Estos delincuentes con responden ante la justicia. pic.twitter.com/2TjAGgUF1g — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 2, 2026

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó a través de su cuenta en la red social X la incautación del vehículo y destacó que los detenidos ya tenían antecedentes judiciales. Además, invitó a quienes reconozcan el automotor o tengan información relevante a acercarse a las autoridades.

La @PoliciaBogota incautó el Mazda rojo utilizado por una banda de delincuentes para robar a una familia a la salida de McDonald’s en la 127 con autopista.



Los dos hombres que fueron capturados por tener el carro, que también era robado, ya habían cometido delitos de hurto y… pic.twitter.com/msZA8equSp — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 2, 2026

Los capturados y el vehículo incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que adelantará las audiencias correspondientes para definir la situación judicial de los capturados.

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El avance en este caso llega luego de que circularan videos del momento del asalto, en los que se evidencia cómo los delincuentes, en cuestión de segundos, abordan a la familia y ejecutan el robo con armas de fuego.

