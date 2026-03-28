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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Un nuevo homicidio se presentó en Ciudad Bolívar en Bogotá: joven de 23 años fue capturado

Un nuevo homicidio se presentó en Ciudad Bolívar en Bogotá: joven de 23 años fue capturado

La víctima fue trasladada al hospital de Meissen en Bogotá, en donde perdió la vida a causa de la gravedad de las heridas.

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