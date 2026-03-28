Un nuevo homicidio se presentó en Ciudad Bolívar en Bogotá: joven de 23 años fue capturado

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron en la calle 58 sur con 65, en el barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, en donde capturaron a un hombre de 23 años, quien lesionó con arma de fuego a una persona de 33 años, en lo que aparentemente sería un intento de robo.

La víctima mortal fue primero herida con el arma de fuego y atendida por la Policía en el lugar; posteriormente, fue trasladada al hospital de Meissen, donde, lamentablemente, perdió la vida por la gravedad de sus heridas, mientras recibía atención médica.

Foto: Pexels.

Las autoridades, en el procedimiento, incautaron un arma de fuego y cartuchos. En este momento, las investigaciones en torno a estos hechos estarán a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, y se espera que en las próximas horas el joven sea puesto ante un juez de control de garantías y judicializado por el crimen de homicidio.

Cabe destacar que, hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre asesinado en estos hechos.



Arma de fuego Suministrada

Cifra de homicidios en Bogotá

De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, en lo corrido del año 2026, en la ciudad de Bogotá se han reportado 173 homicidios. Esto quiere decir que la tasa de homicidios en la capital es de 2,18 por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, es importante señalar que, a nivel nacional, en lo corrido del año 2026 se han registrado 1.166 homicidios, lo que significa una tasa de 2,18 por cada 100.000 habitantes.