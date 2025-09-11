Una persona murió en TransMilenio: revelan detalles sobre muerte en estación Flores

En la tarde de este jueves, 11 de septiembre, circuló a través de redes sociales un video que aseguraba que una persona había muerto en una de las estaciones de TransMilenio en Bogotá, exactamente en Flores, por la avenida Caracas.

Al respecto, TransMilenio emitió un comunicado en el que confirmaron el fallecimiento y la lamentable causa. Según señaló la empresa, cuando se conoció el caso, se activó de inmediato el protocolo de emergencias correspondiente.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, esta persona, de quien no se saben más detalles, habría sufrido un infarto. Esto se supo luego de que las autoridades llegaron al sitio y examinaron al usuario.

“Al punto llegó Policía y una ambulancia, quienes confirmaron el deceso, que según las versiones preliminares habría sido a causa de un infarto”, se lee en el comunicado.

Por este caso, advirtieron que se pueden presentar problemas y afectaciones al servicio y a la movilidad en el sector, mientras las autoridades realizan los procedimientos pertinentes con el cuerpo.

Asimismo, en el comunicado pidieron a todos los usuarios, especialmente a los que pasan por la troncal Caracal, “atender las recomendaciones del personal en vía”.

“TransMilenio S.A. se solidariza con los familiares y amigos de la persona fallecida y prestará la ayuda que sea requerida, por parte de las autoridades”, añade la masiva publicada este jueves.