Alerta por casos de tuberculosis en cárcel de Cartagena: hay 12 internos aislados

Estables y aislados bajo los protocolos sanitarios, así permanecen, según las directivas de la cárcel de Ternera, los doce internos que fueron diagnosticados con tuberculosis en este centro penitenciario.

En diálogo con Blu Radio, el director de la cárcel, Fernando Villamizar, explicó que, tras confirmarse el brote de tuberculosis, se activaron los protocolos para este tipo de enfermedades, que incluyen la atención médica y el seguimiento estricto a los pacientes. Además, algunos ya están en fase de recuperación.

“Venimos manejando eso desde hace un tiempo con el acompañamiento del Dadis; el manejo lo está dando Norsalud, que es nuestra IPS que atiende a los privados de la libertad. Están siendo atendidos con todas las garantías, se les está suministrando su medicamento, se les están haciendo sus exámenes médicos. Los teníamos la semana pasada en unas celdas individuales, pero tomamos la decisión el viernes, para brindarles una mejor atención y para que estén mejor, de pasarlos a un solo patio, y en este momento cada uno está en una celda con todos sus cuidados”, aseguró el funcionario.

Asimismo, el director de la cárcel de Ternera señaló que, aunque hay una alerta, el objetivo del equipo de salud es evitar que aumente el número de contagios.



“El equipo de salud está haciendo constantemente búsqueda activa de casos en los diferentes pabellones y jornadas de pedagogía con los privados de la libertad en cada patio, recordándoles las medidas: que no se presten los portacomidas, que no se pasen el cigarrillo de uno al otro, que los que están aislados usen tapabocas y todas las demás medidas”, sostuvo.

Por su parte, el Departamento Distrital de Salud de Cartagena (Dadis) informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en la cárcel de Ternera, donde en lo corrido del año se han registrado 17 casos de tuberculosis.

“De acuerdo con el informe entregado por el programa de vigilancia en salud pública del Dadis, en lo que va de 2026 se han identificado 17 casos de tuberculosis y un brote activo de varicela, que se identificaron luego de visitas técnicas realizadas al establecimiento penitenciario, donde se realizó un abordaje integral de eventos de interés en salud pública. Se desarrollaron actividades de inspección sanitaria, revisión de condiciones epidemiológicas, seguimiento de casos, verificación de áreas de aislamiento y evaluación de medidas de control de infecciones respiratorias”, indicó en un comunicado la autoridad de salud de Cartagena.

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El director del Dadis, Rafael Navarro España, recordó la importancia de realizar las notificaciones al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), pues esto permite desarrollar las acciones de seguimiento epidemiológico oportuno.