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Así votó el Caribe: Cepeda obtuvo 2,2 millones de votos y Abelardo de la Espriella 1,6 millones

La victoria del Pacto Histórico en el Caribe estuvo marcada por diferentes factores, entre los que se encuentra la visita del presidente.

Abelardo De La Espriella Iván Cepeda
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de may, 2026

La región Caribe aumentó su participación electoral en esta primera vuelta al llevar a las urnas a 4 millones 274.396 votantes, una cifra que representa un crecimiento del 14 % frente a 2022 y equivale al 48 % de su potencial electoral.

Dentro de ese universo de sufragantes, Iván Cepeda dominó en la región al obtener 2 millones 246 mil votos, equivalentes al 57 % de la votación total. Con ese resultado, superó por 561 mil sufragios a Abelardo de la Espriella, quien alcanzó 1 millón 685 mil votos.

La votación estuvo marcada por un factor diferencial por departamentos, siendo que en Atlántico la diferencia fue por más de 116 mil votos. En Bolívar, Cepeda obtuvo una votación de 443.226, más de 130.000 votos en comparación con su principal contrincante. En Cesar, la diferencia fue de tan solo 617 votos, donde Cepeda alcanzó 224.457 sufragios, mientras que Abelardo logró 223.840.

Un resultado muy cerrado también se dio en San Andrés, con una diferencia de tan solo 143 votos entre ambos aspirantes, siendo la diferencia a favor del Pacto Histórico.

Córdoba fue territorio a favor de Cepeda con 391.880 votos, donde el movimiento Defensores por la Patria acumuló 268.604. Pasando a La Guajira, 140.544 fueron para Cepeda y 96.625 para Abelardo.

Al mismo tiempo, Magdalena, con 263.014 votos; San Andrés, con 7.936 votos y Sucre, con otros 226.644 votos, extendieron la victoria de Cepeda, debido a que en esos territorios De la Espriella alcanzó 197.533, 7.793 y 145.696 sufragios, en ese mismo orden de las poblaciones

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