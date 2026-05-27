Ataque armado en cancha de fútbol de Soledad dejó un muerto y dos adolescentes gravemente heridos

Hacia las 8:45 de la noche de este martes hombres armados llegaron hasta la cancha de fútbol del barrio Los Cedros de Soledad, ubicada en la calle 74 con la carrera 17. Los delincuentes arribaron en una motocicleta, de la que descendió su parrillero para disparar de forma indiscriminada contra las víctimas, dejando dos personas muertas y dos menores heridos.

En el sitio murió Luis Miguel Herrera Murillo, quien se dedicaba al oficio de cobradiario. La víctima recibió un disparo en la cabeza, otro en el cuello y uno más en la espalda. La otra persona asesinada es Jaír Valdés Herrera, un técnico en refrigeración , quien murió en la Clínica Los Almendros.

Asimismo, dos adolescentes de 17 años resultaron lesionados durante la balacera. Se trata de Breiner Andrés Rodelo Robles, un estudiante de décimo grado de bachillerato, a quien una de las balas le impactó en la cabeza y otra en la espalda.

El otro menor herido es Zuliney Lennis Herrera Murillo. La adolescente fue herida en el cuello, el antebrazo y el pecho. Ambos reciben atención médica.



Atentado contra cobradiario

De acuerdo con la investigación preliminar, el atentado iba dirigido presuntamente contra Luis Miguel Herrera Murillo, quien, según información recolectada por las autoridades, trabajaba como cobradiario en la ruta conocida como “Zapata y Agudelo”.

En la escena fueron halladas dos vainillas calibre 9 milímetros y un proyectil. La Policía está revisando cámaras de seguridad cercanas para tratar de identificar a los responsables, quienes huyeron con rumbo desconocido.

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Se conocio además que Jaír Valdés, el otro hombre que perdió la vida en el atentado, había llegado a la cancha de fútbol para acompañar a su hijo de 10 años a un entrenamiento , sin embargo, quedó en medio del ataque y fue alcanzado por las balas.

Las investigaciones indican que en la zona donde ocurrió el crimen tendría injerencia el grupo delincuencial Los Costeños, por lo que autoridades buscan establecer si estos tendrían alguna responsabilidad en los hechos.