Acusan al hijo de ‘La Gata’ de atentado contra exsocio de su madre; este se defiende

Tras el atentado registrado a las afueras de la empresa de seguridad Atenas, en pleno norte de Barranquilla, Raúl Montes, socio y propietario del negocio, responsabilizó a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’, al senador Antonio Correa y a la estructura criminal conocida como ‘El Negrito del Rubí’, como presuntos autores intelectuales de los hechos violentos” en los que intentaron asesinarlo.

Consideró que “este atentado guarda relación directa con las declaraciones e información entregada recientemente” a un medio de comunicación, en las que denunció “presuntas alianzas, persecuciones y hechos que comprometerían intereses políticos, económicos y criminales en la región Caribe”.

Montes, quien en el pasado fue mano derecha de Enilse López, alias 'La Gata', resultó ileso, sin embargo, uno de sus escoltas perdió la vida y tres más resultaron heridos.

Pese a estas graves afirmaciones, Jorge Luis Alfonso López no tardó en defenderse y a través de un comunicado sostuvo que no tiene “ninguna relación, ni participación (directa o indirecta), ni conocimiento sobre los hechos mencionados”.



Sostuvo que estas acusaciones públicas en su contra “carecen de fundamento y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes dentro del marco legal y el respeto al debido proceso”.

Ochenta disparos hubo durante la balacera que se registró la tarde de este lunes a las afueras de la empresa de seguridad.

En el lugar las autoridades hallaron 67 vainillas calibre 9 mm y 13 vainillas calibre 5.56, lo que demuestra que al menos 80 balas fueron disparadas con armas largas y cortas durante el tiroteo que protagonizaron, tanto los delincuentes que llegaron a cometer el atentado, como los escoltas que repelieron el ataque.

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El coronel Jairo Agudelo, comandante del Gaula Caribe, entregó detalles sobre las armas incautadas y aseguró que si bien hubo tres personas capturadas por este hecho, no se descarta la participación de otros involucrados.

"La reacción fue inmediata porque estábamos a media cuadra del sector haciendo un operativo de extinción de dominio. En ese momento los comandos GAULA reaccionan y se capturan estas tres personas, se incautan cuatro armas, un fusil, una subametralladora, dos pistolas y se ponen a a disposición pues de la autoridad competente. Es posible que sean más de tres personas, pero ya esas son labores de investigación que se tienen que realizar", detalló el oficial.