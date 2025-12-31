La razón por la que defensor Juan Díaz dice estar amenazado por hijo de La Gata José Alfonso López

La libertad condicional concedida por la juez Carmen Luisa Terán hacia Jorge Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, hoy mantiene en alerta a los periodistas Amalfi Sierra y Jacobo Solano, así como al defensor de derechos humanos, Juan David Diaz, quienes en febrero del presente año denunciaron ante la Fiscalía unos mensajes que los advertía de un plan para asesinarlos junto a sus familias.

Dice Juan David Diaz, vocero además del Movimiento Nacional de Víctimas, en Sucre, e hijo de Eudaldo Díaz, exalcalde de El Roble, que fue asesinado por paramilitares en abril de 2003, que ya no sabe con quien hablar para aumentar su protección o, en su defecto, avanzar en esta denuncia a la que no le han dado trámite.

"Como víctima y vocero del capítulo Sucre, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, me he opuesto a qué lo nombren gestor de Paz, argumentando que, por ejemplo, en el caso de presunto lavado de activos por parte de ellos, los Gatos, a Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares, alias el Gato se burla de la justicia", indicó Díaz.

Precisamente, Juan David sostiene tener miedo de pasar por la misma suerte de su padre, ultimado pese a rogarle protección frente a frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un consejo comunal en Corozal. De hecho, se siente revictimizado junto con su esposa e hijos.



El también médico de profesión asegura que las presuntas amenazas se derivan de la ola de asesinatos contra los testigos en el caso de su padre, siendo 24 de ellos blancos de atentados, sin contar, dice él, los que han logrado sobrevivir. Por estos motivos, cuenta que no es la única vez que le llegaron amenazas.

Finalmente, Juan David recordó que el año pasado Salvatore Mancuso reconoció que, tanto él como su familia, necesitaban protección adecuada, pues podrían “ser víctimas de organizaciones con capacidad de causar grandes daños”.

