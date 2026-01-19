Procuraduría no apeló libertad condicional de Jorge Luis Alfonso López, hijo de 'La Gata'

Pese a la polémica decisión tomada por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla el pasado 29 de diciembre en el sentido de dejar bajo libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la reconocida empresa Enilce López, Blu Radio conoció que la Procuraduría decidió no presentar ningún recurso de apelación una vez fue notificado de la medida.

La respuesta fue entregada un día después del fallo, es decir, el 30 de diciembre, a través de un correo electrónico que fue firmado por el procurador 342 judicial Antonio Padilla Oyaga, el cual expresó: "sin recursos por parte de este Ministerio Público".

De acuerdo con la información que conoció Blu Radio, los familiares de las víctimas tampoco expresaron un alegato al respecto.

Es importante mencionar que Alfonso López fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir relacionados con el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido en febrero de 2005 en el municipio de Magangué.



Este fue inicialmente condenado a 39 años de prisión, pero la pena fue reducida a 29 años. En el 2012 fue capturado y, desde entonces, se encuentra cumpliendo condena.

La medida de libertad condicional fue dada por el tiempo que ha cumplido de condena, por su conducta y actividades de resocialización que incluyen el estudio de una maestría.

Debido a esta decisión, la Comisión Nacional de Disciplina compulsó copias a la jueza Carmen Luisa Terán para investigar su actuación.

