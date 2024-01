Murió Enilce López, 'La Gata' tras varios días en UCI en Barranquilla

Murió este domingo 14 de enero Enilce López, más conocida como el alias de La Gata, en las instalaciones de la Clínica de la Costa de Barranquilla . Luego de estar en UCI por varios días, la polémica empresaria del chance falleció. Jorge Alfonso López, hijo de la mujer, ya solicitó al Inpec permiso para asistir al sepelio de su madre.

Enilce del Rosario López Romero, la empresaria del chance, murió a las 12:48 minutos de la mañana de este domingo 14 de enero en la Clínica de la Costa, en el norte de Barranquilla donde permanecía en grave estado de salud.

López, conocida con el alias de ‘La Gata’, venía padeciendo una enfermedad terminal que hace años le desencadenó alrededor de 20 patologías, entre esas “desnutrición proteico calórica, isquemias, obstrucciones pulmonares crónicas, problemas de cardiopatía así como sangrando digestivo", por lo que llegó a pesar apenas 32 kilos.

Hace una semana la JEP rechazó la solicitud de sometimiento que había presentado la mujer oriunda de Magangué (Bolívar) porque ella no asistió a una audiencia única de aporte a la verdad, donde le darían su última oportunidad para ser admitida.

Justamente la razón que en su momento ella dio para no asistir a esta diligencia era que se encontraba en medio de un tratamiento médico y hasta que este no terminara, no podía comparecer.

Recordemos que Enilce López recobró la libertad en marzo de 2023 por su avanzada edad (70 años) y por su salud, pues según el fallo judicial padecía un cáncer invasivo de tipo pulmonar, cervical y en ovarios, que permitía concluir que su tiempo de vida no sería tan prolongado y tenía derecho a una muerte digna.

De esta manera, López solo pagó 17 de los 37 años y seis meses que recibió de condena por concierto para delinquir y homicidio, tiempo que cumplió mayoritariamente en salas de hospital y en su casa.

Su hijo Jorge Luis Alfonso López pidió permiso para al Inpec para asistir al sepelio este domingo en Jardines de la eternidad, en Barranquilla.

