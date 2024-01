JEP rechaza a hijo menor de alias 'La Gata' por no aportar a la verdad

José Julio Alfonso López, es hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, ha sido procesado por lavado de activos y condenado por sus vínculos con el paramilitarismo.

López entregó un plan de aporte a la verdad ante la JEP solicitando su sometimiento. En este documento debía señalar cuál es la información que entregaría ante la jurisdicción, sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que no es completo y negó el sometimiento.

"La Sala advierte que el plan de aportes a la verdad presentado por el aspirante en comparecer no cumple con las características de claridad, concreción y programación conforme con las Consideraciones expuestas por el despacho y por el Ministerio Público. No se visualiza como un proyecto que tenga por objetivo superar el umbral de verdad que a la fecha ha sido presuntamente dilucidada en la jurisdicción penal ordinaria. De su lectura, no es posible colegir qué parte de la realidad del conflicto armado no internacional contribuirá a esclarecer, ni se puede establecer qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del Sistema Integral. No se observa que su voluntad esté encaminada a hacer algún aporte real a la verdad" señala la JEP.

En esta jurisdicción tampoco aceptaron a alias ‘La Gata’, pues Enilce López no fue a una audiencia argumentando que tenía un problema de salud, mientras que Jorge Luis Alfonso López, conocido como ‘El Gatico’ , tampoco fue aceptado al no aceptar la verdad, él fue condenado por el homicidio de un periodista y el Gobierno Petro lo nombró recientemente facilitador de paz, sin embargo, esta designación fue revocada posteriormente.

"El señor José Julio Alfonso López no brindó información clara y concreta respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por las cuales fue acusado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir" explica la JEP en la decisión.

Publicidad

Le puede interesar: