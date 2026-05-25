Atentado con fusil en Barranquilla dejó un escolta muerto y tres capturados

Un muerto y cinco heridos es el saldo que hasta esta tarde dejó balacera desatada este lunes en una transitada vía del norte de Barranquilla.

El tiroteo, según la Policía, comenzó con un atentado dirigido a Raúl Montes, mano derecha de la desaparecida alias ‘La Gata’.

Montes, a través de un comunicado, denunció este lunes el atentado en su contra y denunció que ha sido víctima de una persecución hace varios meses.

"Considero que este atentado guarda relación directa con las declaraciones e información entregada recientemente a una revista en las que denuncié presuntas alianzas, persecuciones y hechos que comprometerían intereses políticos, económicos y criminales en la

región Caribe. Asimismo, denuncio que desde hace varios meses vengo siendo víctima de una persecución sistemática en mi contra y en contra de mis empresas, situación que hoy escala a un intento de asesinato que pudo terminar en una tragedia mayor", afirmó.



Finalmente, solicitó de manera urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional iniciar investigaciones.