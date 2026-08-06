En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
Luis Fernando Velasco

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Barranquilla toma medidas de seguridad para este viernes de posesión presidencial

Barranquilla toma medidas de seguridad para este viernes de posesión presidencial

Habrá controles policiales y cierres en inmediaciones del Gran Malecón y la avenida Murillo, donde están previstos un concierto organizado por abelardistas y una concentración por parte de la oposición.

Refuerzo policial en Barranquilla.
Refuerzo policial en Barranquilla.
Policía Metropolitana de Barranquilla
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Un Puesto de Mando Unificado se estará instalando en Barranquilla para monitorear los dos eventos masivos que han sido convocados para este 7 de agosto y garantizar la seguridad de los asistentes.

El primer evento es una concentración a las 9:00 de la mañana en la avenida Murillo con carrera 4, sur de la ciudad, donde ya se está armando la tarima en la que emitirá su discurso el congresista Iván Cepeda, en compañía de la bancada del Pacto Histórico.

Últimas noticias

Rafael Castillo Pacheco.png
Caribe

Suspenden e investigan a rector de Uniatlántico tras presunta demora para entregar el cargo

Operativo de Policía en Barranquilla
Caribe

Seguridad en el puente festivo: 1.500 policías vigilarán Barranquilla

El segundo evento es el concierto gratuito organizado por los seguidores de Abelardo De La Espriella en el Gran Malecón del Río, a partir de las 3:00 de la tarde. Allí se presentarán Hansel y Raúl, Peter Manjarrés, Checo Acosta, entre otros artistas.

Le puede interesar: Pacto Histórico anuncia que no asistirá a la posesión presidencial en una carta al Congreso

Para ambas actividades se acordaron cierres viales en las calles aledañas y fue enviado a esta ciudad un contingente adicional de 200 unidades de antidisturbios, para un total de 6.600 uniformados de la Policía que estarán desplegados por toda Barranquilla y su área metropolitana para evitar cualquier tipo de alteración.

El Distrito también declaró alerta amarilla hospitalaria para responder ante cualquier emergencia, derivada de las actividades previstas para este día de posesión presidencial.

Publicidad

A propósito de medidas, hay que decir que también se están tomando precauciones en Córdoba.

Por ejemplo, Montería tendrá ley seca desde este jueves a las 11:00 de la noche hasta el sábado, a las 6:00 de la mañana y lo mismo se planea decretar en los demás municipios del departamento, según se acordó en un consejo de seguridad.

En este territorio también aplica la prohibición temporal del uso de drones y restricción de vehículos de carga.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad