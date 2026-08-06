Barranquilla toma medidas de seguridad para este viernes de posesión presidencial

Un Puesto de Mando Unificado se estará instalando en Barranquilla para monitorear los dos eventos masivos que han sido convocados para este 7 de agosto y garantizar la seguridad de los asistentes.

El primer evento es una concentración a las 9:00 de la mañana en la avenida Murillo con carrera 4, sur de la ciudad, donde ya se está armando la tarima en la que emitirá su discurso el congresista Iván Cepeda, en compañía de la bancada del Pacto Histórico.

El segundo evento es el concierto gratuito organizado por los seguidores de Abelardo De La Espriella en el Gran Malecón del Río, a partir de las 3:00 de la tarde. Allí se presentarán Hansel y Raúl, Peter Manjarrés, Checo Acosta, entre otros artistas.

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Para ambas actividades se acordaron cierres viales en las calles aledañas y fue enviado a esta ciudad un contingente adicional de 200 unidades de antidisturbios, para un total de 6.600 uniformados de la Policía que estarán desplegados por toda Barranquilla y su área metropolitana para evitar cualquier tipo de alteración.

El Distrito también declaró alerta amarilla hospitalaria para responder ante cualquier emergencia, derivada de las actividades previstas para este día de posesión presidencial.

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A propósito de medidas, hay que decir que también se están tomando precauciones en Córdoba.

Por ejemplo, Montería tendrá ley seca desde este jueves a las 11:00 de la noche hasta el sábado, a las 6:00 de la mañana y lo mismo se planea decretar en los demás municipios del departamento, según se acordó en un consejo de seguridad.

En este territorio también aplica la prohibición temporal del uso de drones y restricción de vehículos de carga.