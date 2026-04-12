En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Estados Unidos-Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Capturan a alias ‘Pistolistas’, presunto cabecilla y coordinador de sicarios de Los Costeños

Capturan a alias ‘Pistolistas’, presunto cabecilla y coordinador de sicarios de Los Costeños

Alias ‘Pistolistas’ también estaría presuntamente vinculado con recaudos ilegales en rutas de cobradiarios, así como al cobro de extorsiones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad