Capturan a alias ‘Pistolistas’, presunto cabecilla y coordinador de sicarios de Los Costeños

Con un operativo especial de la Dijín de la Policía Nacional de Colombia en el municipio de Puerto Colombia, se logró la captura de Michael Andrés Arrieta, alias ‘Pistolistas’, quien desde hace meses era buscado por las autoridades al ser identificado como presunto coordinador de sicarios de la banda Los Costeños y encargado del apoyo logístico de la estructura.

Es decir, al parecer no solo ordenaba homicidios selectivos, sino también conseguía las armas necesarias para realizarlos, según lo informado por el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía.

Además, reportaron las autoridades que alias ‘Pistolistas’ estaría presuntamente vinculado con recaudos ilegales en rutas de cobradiarios, así como al cobro de extorsiones e intimidaciones para defender territorios bajo la injerencia de Los Costeños.

“Según las investigaciones adelantadas, alias ‘Pistolitas’ desempeñaba funciones clave en la estructura criminal, como acciones violentas y economías ilícitas; se le señala de su presunta responsabilidad en la coordinación de homicidios selectivos y apoyo logístico para acciones violentas. Además, se encuentra vinculado directamente con el recaudo ilegal de dinero mediante la modalidad de ‘gota a gota’ y la ejecución de actividades de cobro extorsivo e intimidación para mantener el control de rutas y territorios en beneficio de Los Costeños”, se puede leer en un comunicado.



Un duro golpe fue propinado por las autoridades contra la banda 'Los Costeños' en el área metropolitana de Barranquilla, tras lograr la captura de Michael Andrés Arrieta, alias ‘Pistolistas’, presunto coordinador de sicarios de esa estructura. pic.twitter.com/1377xr6gDE — Blu Caribe (@BLUCaribe) April 12, 2026

Durante el operativo se le incautaron elementos materiales probatorios y evidencia física de alto valor para la investigación, tales como dos armas de fuego tipo pistola, cuatro proveedores, 16 cartuchos calibre 9 mm y dos celulares, los cuales serán sometidos a análisis técnico forense.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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“Con este resultado, la Institución reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, desarticulando los brazos sicariales que pretenden desestabilizar la convivencia en el área metropolitana de Barranquilla y sus municipios aledaños”, indicó la institución armada.