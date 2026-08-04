Cerro Matoso redujo indefinidamente su operación a un 50% por restricción en suministro de gas

Cerro Matoso informó la mañana de este martes que, como consecuencia de la restricción continua de gas, que para ellos se torna “imprevisible y completamente irresistible para el negocio”, la compañía se ha visto obligada a reducir en un 50% su operación, a partir de hoy y de forma indefinida.

La empresa minera sostiene que la reducción de su operación obedece a que Canacol Energy ha seguido restringiendo el suministro de gas natural a la compañía, entregando menos de una cuarta parte del volumen contratado, siendo que el funcionamiento de las dos líneas de producción de Cerro Matoso depende justamente de esta entrega permanente de gas natural.

La compañía reconoce que esta situación genera impactos significativos, no solo para Cerro Matoso, sino también para Córdoba y el país, pues se están viendo afectados más de 570 puestos de trabajo, entre empleados directos y contratistas. Esto es porque, además, la operación minera dejará de funcionar las 24 horas y solo operará en jornada diurna, lo que implica un menor requerimiento de personal.

Asimismo, la reducción del 50% en la capacidad productiva de la empresa significará dejar de producir 40 toneladas de níquel al día. Como consecuencia, la meta anual de producción, inicialmente estimada en 32.100 toneladas, se reduciría a aproximadamente 26.000 toneladas, es decir, cerca de un 20% menos.



Cerro Matoso agrega que, a su vez, reducirá en promedio en 50% el alcance de los contratos de bienes y servicios, así como parte del aporte en impuestos y regalías, con un impacto económico cercano a $1.500 millones diarios, afectando el desarrollo económico de Córdoba y de Colombia, así como a miles de familias que se benefician directa e indirectamente de esta operación minero-industrial.

Cerro Matoso redujo su operación a un 50 % de manera indefinida, como consecuencia de la restricción en el suministro de gas por parte de Canacol Energy. #MañanasBlu — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 4, 2026

Vale recordar que Cerro Matoso cuenta con un contrato de suministro de gas natural con Canacol Energy suscrito en 2022 y vigente hasta 2029, pero desde abril pasado Canacol Energy presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar anticipadamente contratos de suministro de gas que mantiene en Colombia, la cual le fue avalada en junio.

Luego, Cerro Matoso sigue a la espera de que la Superintendencia de Sociedades resuelva si la decisión definitiva que adopte la justicia canadiense debe ser adoptada o no, teniendo en cuenta que debe prevalecer la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano.