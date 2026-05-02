Condenan a 33 años de cárcel a policía que asesinó a futbolista menor de edad

El Tribunal Superior de Cartagena de Indias condenó a más de 33 años de cárcel al patrullero de la Policía colombiana Octavio Darío Porras por el asesinato de un joven futbolista de 17 años, ocurrido en 2020 en esa ciudad caribeña, informó este sábado la Fiscalía General.

En enero de este año, un juez había condenado en primera instancia a Porras a 44 años y dos meses de prisión, así como a otros dos uniformados a penas de entre 13 y 14 años, pero la sentencia fue revisada por el tribunal, que modificó las condenas y absolvió a los otros implicados.

En el fallo de segunda instancia, el tribunal confirmó la responsabilidad del agente y lo sentenció a una pena de 33 años y cuatro meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público.

Según la investigación, el 24 de agosto de 2020, el policía llegó a un lavadero de carros en el barrio San Francisco, de Cartagena, donde agredió al adolescente Harold David Morales porque “no le dio información precisa sobre los horarios de atención del establecimiento”, afirmó la Fiscalía.



El joven, que asistía a una escuela de fútbol de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, y se encontraba temporalmente en Cartagena, intentó huir para evitar la agresión, pero fue perseguido por el patrullero, quien le disparó en el abdomen, causándole la muerte.

El tribunal también estableció que el uniformado incurrió en “maniobras para intentar justificar su actuación”, entre ellas la alteración de reportes oficiales en los que dijo que el menor era miembro de una pandilla y que, supuestamente, había atacado al funcionario con un arma.

Sin embargo, análisis balísticos y otras pruebas demostraron que esa versión no era cierta, pues el joven no portaba armas y el artefacto presentado no era apto para disparar.

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En la misma decisión, el tribunal absolvió a los patrulleros Iván Darío Olivo de Ávila y Juan Esteban Gómez, quienes habían sido condenados en primera instancia por favorecer el encubrimiento y por falsedad en documento público.