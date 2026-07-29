Continúa búsqueda de turista alemán desaparecido en el Parque Tayrona: tiene 22 años

La Armada mantiene una intensa operación de búsqueda y rescate para dar con el paradero de Markus Hideaki, el turista alemán de 22 años que desapareció hace una semana tras ingresar al mar en el sector conocido como La Piscina, en el Parque Nacional Natural Tayrona.

Las labores, que ya superan las 160 horas ininterrumpidas, son lideradas por la Estación de Guardacostas de Santa Marta, que ha desplegado unidades de reacción rápida para recorrer el área y establecer patrones de búsqueda.

A la operación se han sumado Parques Nacionales Naturales, la Defensa Civil, la Policía Nacional, la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena y el gremio marítimo que navega por este sector del Caribe, con el objetivo de ampliar la cobertura de las labores.

Autoridades buscan a turista desaparecido Suministrado

En las últimas horas, la Fuerza Naval del Caribe reforzó el operativo con capacidades de Aviación Naval para inspeccionar la zona desde el aire. Sin embargo, las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han encontrado indicios que permitan establecer el paradero del ciudadano alemán.

La Armada señaló que continuará desplegando todas sus capacidades hasta dar con el paradero del turista e hizo un llamado a pescadores, navegantes y demás personas que transitan por la zona para que reporten cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda a través de la línea 146 o del canal 16 de VHF Marino.