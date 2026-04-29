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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / CTI activó ruta de búsqueda de hermanos de 14 y 16 años desaparecidos en Barranquilla

CTI activó ruta de búsqueda de hermanos de 14 y 16 años desaparecidos en Barranquilla

Familiares perdieron rastros de los adolescentes desde la noche del pasado domingo luego de salir de la casa de su padre en el sur de la ciudad. Días antes habían sido golpeados con la cacha de un arma de fuego.

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Luis David Forero Mora, de 16 años y su hermano Jhosuap David Mora Barrios, de 14 años, respectivamente.
Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Ante la unidad de desaparecidos de la Fiscalía fueron reportados los hermanos Jhosuap David Mora Barrios, de 14 años y Luis David Forero Mora, de 16 años, luego de que perdieran todo rastro de ellos desde la noche del domingo 26 de abril.

Según el informe de las autoridades, los adolescentes salieron a eso de las 8:30 de la noche de la casa de su padre en el barrio Ciudadela 20 de Julio, por lo que personal del CTI activó las rutas de búsquedas para dar con el paradero de ellos.

Aunque no hay información clara, se cree que estos pudieron tomar un vehículo con rumbo a Bogotá.

De Jhosuap David se conoció que es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,72 metros, tiene piel blanca, cabello liso negro y ojos oscuros. Este menor lleva un tatuaje con la palabra DEUS en la mano derecha y otro en la mano izquierda en forma de checa con el número 11.

Su hermano Luis David también es de contextura delgada, piel blanca y cabello listo con rayitos rubios. Tiene ojos grandes de color café oscuro y presenta dos tatuajes similares a los de su hermano también desaparecido. En la mano derecha tiene pintada la palabra “DEUS”, mientras que en el antebrazo derecho tiene tatuada la figura “J11”, lo que llamó la atención de las autoridades.

Se conoció que días antes de la desaparición de los dos hermanos, estos fueron golpeados con la cacha de un arma de fuego, por personas que están por ser identificadas.

La Fiscalía invitó a quién tenga información sobre el paradero de los menores, comunicarse a las líneas habilitadas del CTI 3225089 extensión 50351, celular 315-0375809 o trasladarse a la calle 53 B No. 46-50, sede del Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación, Seccional Barranquilla, Edificio Nelmar, primer piso.

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