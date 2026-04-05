Desmienten supuesta orden de captura contra alcalde de Manaure por atentado a embarazada

La atención de la comunidad en La Guajira sigue puesta sobre el ataque a bala contra la psicóloga Catherin Torres, ocurrido el pasado domingo 22 de marzo, en hechos que fueron asociados inicialmente con un falso video pornográfico publicado en las redes sociales del alcalde de Manaure, Jhon Galvi Pimienta, al que ahora le inventaron una orden de captura.

De esa manera fue indicado por la Alcaldía de Manaure en un comunicado, en el que califican esos rumores como totalmente falsos y que constituyen “un acto irresponsable que atenta contra la institucionalidad, la confianza y el buen nombre de quien hoy ejerce un mandato legítimo conferido por el pueblo”.

La administración aseguró que una eventual captura no tiene sustento jurídico y que, por el contrario, el alcalde Jhon Galvi Pimienta adelantará acciones legales contra los responsables de la difusión de esta información falsa.

“La Alcaldía Municipal de Manaure y su alcalde, Jhon Galvi Pimienta Jusayu, se permiten informar a la opinión pública que es [totalmente falsa la información que circula en algunos medios y plataformas digitales] sobre la supuesta existencia de una orden de captura en contra del mandatario. Esta versión carece por completo de sustento jurídico y constituye un acto irresponsable que atenta contra la institucionalidad, la confianza y el buen nombre de quien hoy ejerce un mandato legítimo conferido por el pueblo”, escribieron en su comunicado.



Alcalde de Manaure, La Guajira. Foto: suministrada.

“El alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu continúa ejerciendo sus funciones con compromiso, transparencia y cercanía con la comunidad, trabajando de manera decidida por el desarrollo y bienestar del municipio de Manaure”, culminaron.

El Departamento de Policía de La Guajira también le confirmó a Blu Radio que la información no es cierta y que el CTI de la Fiscalía sigue en búsqueda de los que perpetraron estos hechos.