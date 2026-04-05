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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Desmienten supuesta orden de captura contra alcalde de Manaure por atentado a embarazada

Desmienten supuesta orden de captura contra alcalde de Manaure por atentado a embarazada

La Policía de la Guajira le confirmó a Blu Radio que la información no es cierta y que el CTI de la Fiscalía sigue en búsqueda de los que perpetraron estos hechos.

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