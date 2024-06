“Espero que el caso de mi hijo no quede impune”: padre de bebé ahogado en playa de Santa Marta

Lo que tanto temía Edwin Guerrero, padre del bebé de 15 meses de edad que murió ahogado en extrañas circunstancias en una playa de Santa Marta, ocurrió.

Su exmujer, Yenni Alexandra Higuera, señalada por la Fiscalía de cometer el crimen, quedó en libertad luego que un juez considerara que había vencimiento de término en el proceso.

En entrevista con Blu Radio, Edwin expresó su tristeza por lo ocurrido y espera que el caso de su bebé no quede en la impunidad.

“Me siento triste, he llorado mucho, porque he luchado tanto para que no ocurriera esto y finalmente le dieron la libertad a esa mujer que me quitó a mi hijo”, aseguró Guerrero.

Publicidad

El padre del menor hizo énfasis que espera que la justicia haga su labor y que la muerte de su pequeño no quede en la impunidad.

“Confío todavía en la justicia y sé que tarde o temprano actuará con firmeza para que por la memoria de mi hijo no quede todo en el olvido”, afirmó Edwin.

Publicidad

El caso de Samuel Guerrero, que el 3 de abril de 2022 murió cuando se encontraba bajo el cuidado de su madre Yenni Alexandra Higuera, sin embargo, dentro de la investigación de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el material probatorio recopilado, se señaló que ella asesinó al bebé ahogándolo en el sector de Buritaca en Santa Marta.

“La madre del menor llegó con el bebé y, presuntamente, ingresó con él al mar y luego lo habría sumergido hasta causarle la muerte, y posteriormente se alejó del lugar. El menor fue encontrado un día después en las playas de Buritaca.

Según el dictamen de Medicina Legal, la víctima murió por asfixia y sumersión, afirmó en junio de 2022 Ricardo Romero Moreno, entonces director de la seccional del ente acusador en Magdalena.

El cadáver de Samuel fue hallado ese mismo día por visitantes del lugar, que inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Días después, la mujer fue capturada y desde hace 2 años siempre ha asegurado que no se trató de un homicidio, sino de un accidente. Ahora se encuentra en libertad y seguirá vinculada al proceso.