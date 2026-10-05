En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Medicina
Minagricultura
Ataque en Aguachica
Elecciones en Brasil
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Extraño caso de mujer que celebraba su cumpleaños: se acostó pero nunca volvió a despertar

Extraño caso de mujer que celebraba su cumpleaños: se acostó pero nunca volvió a despertar

Iris Paola Colón Polo cumplió 30 años y compartió con familiares y amigos. Al día siguiente fue encontrada inconsciente en su habitación.

Mujer despertó muerta en extrañas condiciones
Mujer despertó muerta en extrañas condiciones
AFP - Redes Sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

La muerte de Iris Paola Colón Polo, una mujer de 30 años, es materia de investigación en Concordia, Magdalena, luego de que falleciera el primero de octubre, un día después de celebrar su cumpleaños junto a familiares y allegados.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La mujer había participado en una reunión en su vivienda y, al finalizar el festejo, se retiró a su habitación para descansar. Durante la celebración fueron grabados varios videos que posteriormente circularon en redes sociales y muestran a Colón Polo compartiendo con sus seres queridos.

Últimas noticias

Toro prendido.jpg
Caribe

Aberrante: encienden pólvora en los cuernos de un toro para amenizar corralejas en Sabanalarga

Sede Air-e.
Caribe

Procuraduría advierte riesgos financieros frente a billonario contrato entre Air-e y compañía china

Publicidad

¿Qué pasó con la mujer después de celebrar su cumpleaños?

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los familiares se preocuparon al notar que Iris no se había levantado a la hora habitual. Tras llamarla en repetidas ocasiones y no obtener respuesta, decidieron ingresar a la habitación.

Allí la encontraron inconsciente y solicitaron asistencia médica. Sin embargo, la mujer falleció.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las circunstancias que provocaron su muerte todavía no han sido establecidas. Hasta el momento, no se conocen reportes oficiales ni un dictamen que permita determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a la celebración.

Publicidad

Los videos del cumpleaños muestran a Iris Paola Colón Polo compartiendo con sus familiares y amigas. En una de las grabaciones aparece frente al pastel, mientras sostiene una vela y participa de la celebración.

Publicidad

El caso generó reacciones en redes sociales debido al corto periodo entre la celebración y su fallecimiento. Sin embargo, la información disponible no establece una relación entre el festejo y la causa de muerte.

¿Por qué todavía no se conoce la causa de la muerte?

La ausencia de un dictamen oficial impide establecer qué provocó el fallecimiento. Para determinarlo, las autoridades deben adelantar los procedimientos correspondientes y realizar los estudios forenses necesarios.

Publicidad

También resulta relevante la revisión de los antecedentes médicos de la mujer para establecer si existía alguna condición que pudiera estar relacionada con su muerte.

Mientras avanzan las investigaciones, no se han confirmado las distintas teorías que circulan en redes sociales. Por ello, cualquier versión sobre las causas del fallecimiento debe considerarse como no confirmada hasta que exista información oficial.

Publicidad

La familia y la comunidad de Concordia esperan que los procedimientos de las autoridades permitan establecer las circunstancias en las que murió Iris Paola Colón Polo.

Relacionados

Magdalena

Publicidad

Publicidad

Publicidad