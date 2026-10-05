Extraño caso de mujer que celebraba su cumpleaños: se acostó pero nunca volvió a despertar

La muerte de Iris Paola Colón Polo, una mujer de 30 años, es materia de investigación en Concordia, Magdalena, luego de que falleciera el primero de octubre, un día después de celebrar su cumpleaños junto a familiares y allegados.

La mujer había participado en una reunión en su vivienda y, al finalizar el festejo, se retiró a su habitación para descansar. Durante la celebración fueron grabados varios videos que posteriormente circularon en redes sociales y muestran a Colón Polo compartiendo con sus seres queridos.

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¿Qué pasó con la mujer después de celebrar su cumpleaños?

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los familiares se preocuparon al notar que Iris no se había levantado a la hora habitual. Tras llamarla en repetidas ocasiones y no obtener respuesta, decidieron ingresar a la habitación.



Allí la encontraron inconsciente y solicitaron asistencia médica. Sin embargo, la mujer falleció.

Las circunstancias que provocaron su muerte todavía no han sido establecidas. Hasta el momento, no se conocen reportes oficiales ni un dictamen que permita determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a la celebración.

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Los videos del cumpleaños muestran a Iris Paola Colón Polo compartiendo con sus familiares y amigas. En una de las grabaciones aparece frente al pastel, mientras sostiene una vela y participa de la celebración.

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El caso generó reacciones en redes sociales debido al corto periodo entre la celebración y su fallecimiento. Sin embargo, la información disponible no establece una relación entre el festejo y la causa de muerte.

¿Por qué todavía no se conoce la causa de la muerte?

La ausencia de un dictamen oficial impide establecer qué provocó el fallecimiento. Para determinarlo, las autoridades deben adelantar los procedimientos correspondientes y realizar los estudios forenses necesarios.

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También resulta relevante la revisión de los antecedentes médicos de la mujer para establecer si existía alguna condición que pudiera estar relacionada con su muerte.

Mientras avanzan las investigaciones, no se han confirmado las distintas teorías que circulan en redes sociales. Por ello, cualquier versión sobre las causas del fallecimiento debe considerarse como no confirmada hasta que exista información oficial.

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La familia y la comunidad de Concordia esperan que los procedimientos de las autoridades permitan establecer las circunstancias en las que murió Iris Paola Colón Polo.